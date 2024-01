Mew e Matthew lasciano “Amici” per motivi personali. Cosa sta succedendo?

Ricostruiamo la vicenda shock in merito all'abbandono del talent dei due allievi Alessandro Alicandri







Mew e Matthew all'improvviso hanno lasciato "Amici" il 9 gennaio. Perché? La notizia non avrebbe fatto così tanto scalpore se i due non fossero stati, a tutti gli effetti, due dei nomi più importanti di questa edizione. In particolare Mew, i cui singoli stavano come "Mercoledì mai" e "Vivo" stavano andando forte su Spotify, accrescendo una fan base che vedeva in lei una vera rivelazione. Ma cos'è successo? Proviamo a ricostruire le vicende, premettendo che non ci sono ancora annunci o spiegazioni ufficiali che mettano il punto su una questione che sembra, in apparenza, fuori logica.

Va detto che i due ragazzi sono legatissimi fin dall'inizio di questa edizione: gli abbracci e poi i baci e poi un legame davvero speciale si è consolidato a partire da questo ottobre: stanno ufficialmente insieme. Sono rimasti legati anche nell'abbandono del programma, visto che diverse segnalazioni li hanno visti a Roma fuori dalla scuola, cosa di base vietata. Tranne per concessioni eccezionali infatti, non è permesso ai ragazzi di allontanarsi dalla scuola e il fatto di vederli in un fast food o alla stazione ferroviaria di Roma conferma che non hanno preso strade separate.

Ora: i motivi che hanno portato i due all'abbandono non sono ancora chiarissimi ed è sbagliato fare speculazioni (anche molto pericolose sui social) ma ciò che è certo è che Matthew ha affrontato con grande difficoltà l'intera avventura del talent, diviso tra forti insicurezze, parecchie critiche (non piace a Rudy Zerbi e nemmeno molto a Lorella Cuccarini), mettendo addirittura in dubbio quello che vuole fare nella vita. Mew su X (ex Twitter) avrebbe messo dei "Mi piace" a alcune affermazioni dei fan, smentendo indirettamente che questo loro abbandono sia stata una "fuga d'amore", anche perché il loro rapporto, già consolidato anche durante le festività, non aveva bisogno di essere vissuto altrove, visto che il loro amore, schietto e tenerissimo, non aveva filtri particolari di fronte alle telecamere. Va detto però che nell'ultimo daytime Matthew, dopo l'ennesima crisi, non sembrava più in grado di raccontare come stesse nemmeno di fronte alla persona amata.

Siamo quasi in aria da Serale e i giochi sono fatti. Quello che abbiamo visto, seppur non del tutto in televisione, sembra essere un addio definitivo al programma. Rimaniamo in attesa, dispiaciuti per aver perso due elementi di grande pregio che avrebbero dato molto al Serale.