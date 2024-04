Michele Bravi: «Sulla poltrona di “Amici” divento scrupoloso»

Per il secondo anno è in giuria nel talent di Maria De Filippi. «Sento molto la responsabilità del ruolo» dice Giusy Cascio







Pensa di essere timido, Michele Bravi. E dice che l’esperienza di stare in tv tra i giudici del Serale di “Amici” gli sta facendo bene. «Davanti alle telecamere mi sembra di essere sempre o troppo “ombroso” o troppo “simpatico”. E da Maria, lavoratrice instancabile e grande professionista, sto imparando la lezione più importante: la naturalezza. Pian piano mi sento più sciolto, più fluido».

La poltrona rossa da giudice su cui siedi per il secondo anno consecutivo è comoda?

«Da un punto di vista del design sì, è morbida e bella. Ma quando entro nel ruolo di giudice divento molto scrupoloso. So che cosa vuol dire essere dall’altra parte perché il mio percorso artistico è iniziato in un talent (“X Factor”, vinto nel 2013, ndr). Quindi mi immedesimo in ciò che provano i ragazzi alla ricerca di un pubblico e di una propria strada. E prima di formulare un giudizio, ci penso bene».

Due sabati fa infatti hai sospeso il giudizio sull’eliminazione tra Sarah e Lil Jolie. Un momento di impasse?

«No, non volevo esimermi dal ruolo. Avevo solo bisogno di ascoltarle di nuovo per poter decidere. Una scelta dettata dal rispetto per due ragazze, entrambe bravissime, ma di colori vocali diversi».

Che aspetto ti colpisce di più in un’esibizione?

«Il carisma, che è come una bella luce da seguire: la perfetta adesione tra cosa si canta, come lo si canta e ciò che l’artista è».

Malgioglio dice che nel giudizio lui è la dolcezza, Giofrè la potenza e tu il sublime. Concordi?

«Non so cosa volesse dire (ride). Ma abbiamo modi simili di vedere le cose. L’ho conosciuto grazie al programma, ed è fortissimo, curioso. In camerino parliamo tanto, mi sta facendo scoprire il mondo della musica latinoamericana».

Parlate anche di cose concrete, di cibo...?

«No, lo blocco subito in quei casi e gli dico: “Cristiano, lascia perdere perché l’argomento cibo non mi entusiasma”».

Non hai una passione gastronomica?

«Il vino bianco, fermo, mi piace tanto».

Indossi look eleganti. Quale stato d’animo vuoi comunicare con gli abiti?

«Ho un legame forte col mondo sartoriale e una grande amicizia per stilisti che stimo, come Antonio Marras e Fausto Puglisi. Amo giocare con la moda. Adesso il fil rouge che voglio trasmettere è la mia serenità».

Il 12 aprile è uscito “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”, il tuo nuovo album, il quarto in studio. Ad “Amici” l’hai definito un disco “riflessivo”. E si sente tanta dolcezza nelle 13 canzoni che contiene.

«Per me questo album è un totale abbandono alla poesia. Le parole poetiche sanno raccontare il mondo: creano formule magiche e sono espressione di pura libertà».

La copertina è una vera opera d’arte.

«L’autore, Mauro Balletti (fotografo e pittore che ha creato diverse storiche copertine di Mina, ndr) ha fatto una riflessione sulla nudità e si è ispirato ai dipinti di Lucian Freud (1922-2011), raccontando l’intimità del salotto di casa mia. Il cane che si vede in cover è il mio. Una coincidenza: è un Bracco di Weimar, la stessa razza di quello di Lucian Freud».

Nel brano “Malumore francese” hai duettato con Carla Bruni. Siete diventati amici? Verrà come ospite in studio?

«Mi piacerebbe tanto collaborare ancora con lei. Ho apprezzato molto la genuinità e la generosità con cui è entrata con la sua creatività nel mondo della mia scrittura. Ci sentiamo spesso al telefono, ma adesso non riusciamo a incrociare i nostri impegni. Alla prima occasione utile però lo faremo!».

Il mese prossimo tornerai in concerto. Come ti stai preparando?

«Farò due live per presentare il disco: il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e il 26 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma (i biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com, ndr). Sto cercando di ricreare lo stesso sound e le stesse atmosfere dell’album. Intanto alleno la voce e il fisico. Vado in palestra tre volte alla settimana alle 7 del mattino, faccio corpo libero, pesi. E sto attento all’alimentazione».

Nell’album c’è una canzone in particolare che sembra dettata dal cuore: “Mi sono innamorato di te”. Sei innamorato?

«Sì, tantissimo... Il brano è un omaggio a Luigi Tenco che nella sua “Mi sono innamorato di te” cantava: “Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare”. Io invece canto: “Mi sono innamorato di te quando eri triste”. Ed è vero, succede così. Non ci si innamora delle cose belle e se tutto fila liscio, ma quando dell’altro accogli le spigolosità».