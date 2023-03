Milly Carlucci: «Ecco tutte le nuove regole de “Il cantante mascherato”»

La presentatrice ci racconta la quarta edizione del suo show su Rai1, che quest’anno andrà in onda il sabato sera: «E durerà molto di più» Solange Savagnone







Il 18 marzo torna “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci e realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tante le novità, a partire dalla messa in onda.

Milly, il programma si sposta dal venerdì al sabato sera. Contenta?

«Per noi è un passo molto impegnativo. La prima grossa difficoltà è che si allunga la durata: si va avanti a oltranza, rispetto al venerdì. Oltre a questo, cambia radicalmente il tipo di pubblico, più familiare e “di pancia”. Nonostante sia sempre un format molto giovanile come contenuto, devi fare i conti con gli spettatori del sabato sera, più abituati al racconto umano e meno alla fantasia. Quindi abbiamo fatto dei cambiamenti per rendere lo show più accattivante per loro».

Cosa avete cambiato?

«Abbiamo introdotto tre maschere dalle fattezze umane: il Cavaliere veneziano del ‘700; la Stella, con un volto di donna e un diadema in testa; e la Rosa, che al centro di un bocciolo ha un viso. Così è più facile per il pubblico immaginare l’umanità che si nasconde dietro a ogni maschera».

Arriva anche il Cuore, cioè “Il cantante mascherato per una notte”. Che cosa farà?

«Lo abbiamo introdotto per avere l’occasione di fare uno smascheramento già nella prima parte della trasmissione. Si vedrà la silhouette della persona misteriosa attraverso uno schermo, mentre canta con la voce ritoccata. Daremo tutti gli indizi necessari per aiutare gli investigatori e il pubblico a decodificare il personaggio. Serve anche a mostrare subito il meccanismo del gioco».

Altre novità?

«Cambia la clip di presentazione dei 12 vip in gara. Prima si presentavano già mascherati, invece ora all’inizio vedremo una figura umana vestita in borghese che parla di sé nascosta da un cappello e dagli occhiali, con la voce alterata. A un certo punto si metterà la maschera e da lì dentro comincerà a dare degli indizi sulla sua identità».

Avete allargato anche la giuria.

«Sì, da quattro è diventata di cinque persone. Avevamo bisogno di creare un momento ancora più importante di gioco e di discussione sugli indizi, ma sempre con un approccio molto leggero e divertente, tipico del sabato sera».

Della vecchia guardia sono rimasti Insinna e Facchinetti.

«Sono con noi dal primo anno e sono una sicurezza. Flavio, oltre a essere divertente, ha tantissime maschere a casa sua che ha comprato in anni non sospetti! E Francesco si presenta in studio già “mascherato” di suo. Vedremo come ci stupirà questa volta».

E i nuovi giurati?

«A “Ballando con le stelle” Iva Zanicchi è stata una scoperta, ha voglia di leggerezza e di divertirsi. Poi ora ha una missione sociale: la gente la ferma per raccontarle le barzellette in modo che le riporti nel programma. Troveremo l’angolo della barzelletta. Serena Bortone è un’ottima intervistatrice e la sua capacità di investigare l’anima sarà molto importante con i nostri concorrenti. Infine, Christian De Sica: è la persona che vorresti avere a cena per tenere su il morale di tutti, tra aneddoti e battute. È un intrattenitore nato».

Ci dà qualche indizio per capire chi sono i misteriosi vip in gara?

«Vengono dai mondi più disparati, ma sono tutti molto famosi, ancora più che nelle prime tre edizioni. Sono in egual misura uomini e donne. E non è detto che i colombi siano una coppia! Le maschere multiple sono un contenitore: chissà in quanti possono starci dentro...».

Ma lei ama i mascheramenti?

«Faccio un mestiere che è già tutto una maschera, non li frequento molto...».

E se dovesse sceglierne una per il programma?

«Vorrei una di quelle enormi dove si sta comodi e freschi, come il pulcino o il cigno».