Milly Carlucci: «Per averlo a “Ballando”, ho corteggiato Lino Banfi per 18 lunghi anni»

Milly Carlucci per la nostra intervista chiude la porta del camerino: ha bisogno di silenzio ed è concentratissima. Ormai siamo agli sgoccioli: la nuova edizione di “Ballando con le stelle” parte sabato 21 ottobre, come sempre in prima serata su Rai1. E la conduttrice si dice subito «molto soddisfatta del lavoro fatto».

Milly, siamo alla 18a edizione. “Ballando con le stelle” è diventato maggiorenne?

«Sì, e raggiunta la maturità sarà un’edizione clamorosa. Di anno in anno bisogna sempre superarsi. E i concorrenti sono sorprendenti e scatenatissimi».

Ma dopo tanti anni qual è il segreto per non stancare (e non stancarsi)?

«Stancarmi io è impensabile, perché lo show è così complesso e il cast sempre diverso: quindi non mi annoio mai. Lo stesso succede al pubblico che, di volta in volta, si affeziona e si appassiona alle nuove star. E che star!».

Il concorrente più complicato da convincere?

«Lino Banfi, quanto l’ho inseguito... L’ho dovuto corteggiare per 18 anni, ma alla fine ha vinto le sue resistenze sull’età. E sono sicura che ci stupirà perché ha una grande energia, oltre alla sua irresistibile simpatia».

Chi è quello che si sta allenando maggiormente?

«Sono tutti così agguerriti che vorrebbero rinunciare persino al giorno di riposo la domenica per continuare a esercitarsi».

In gara ci sono anche Simona Ventura e Giovanni Terzi. Sono fidanzati, ma ballano con i rispettivi coach. Prevede gelosie?

«Gelosie non credo. Semmai prevedo una forte competizione tra loro. Simona e Giovanni sono una bellissima coppia di fidanzati, ben assortita, si compensano. E sarei felicissima se mettessero la testa a posto e si sposassero».

E se le chiedessero di celebrare le loro nozze?

«Ne sarei onoratissima, ma credo che prima di me ci sia una lista di persone più importanti (ride)».

A proposito di coppie, in pista scende Ricky Tognazzi e sua moglie Simona Izzo sarà “a bordo campo”. Cioè? Avrà un ruolo da opinionista come Alberto Matano?

«Sarà una tifosa sfegatata. Lei non è neutra per natura, una donna colorita e colorata. E piace per questo».

Matano quindi ci sarà?

«Ma certo, è il nostro uomo saggio, come rinunciarci?».

L’ultima concorrente confermata, Wanda Nara, quest’estate ha avuto problemi di salute.

«Wanda ci ha assicurato che è tutto sotto controllo e che ballare le fa bene, e i medici della nostra trasmissione hanno visto che può stare in gara. Lei non vede l’ora di iniziare, è il potere terapeutico della danza».

Anche lei, quando deve “guarire” dall’ansia o dalla tristezza, accenna qualche passo?

«I balli più veloci come salsa e jive pompano l’adrenalina e mettono di buon umore. Ma quando sono in cerca di conforto, preferisco balli in cui ci si abbraccia. Anche le scimmie, i primati, quando sono tristi danzano stretti l’uno all’altro: è istintivo».

E se Milly Carlucci fosse un ballo, che ballo sarebbe?

«Un tango, passionale e appassionante».

Con suo marito Angelo che cosa ballate volentieri insieme?

«Nonostante sia un ingegnere serio e riservato, a lui piacciono i balli movimentati come quelli del film “La febbre del sabato sera”».

Lui le aveva manifestato il sogno di fare il ballerino per una notte. Lo accontenterà prima o poi?

«Mai, mai e mai. Lo tengo in sospeso».

Il regolamento dello show ha dimostrato una certa flessibilità. Lo stilate prima o fate delle piccole modifiche in corsa?

«Sempre prima, perché poi viene pubblicato dalla Rai. Di anno in anno cambiamo delle cose sulla base di ciò che funziona meglio».

La giuria è tale e quale anche se erano girate voci di un forfait di Selvaggia Lucarelli. Cosa le piace di questo mix di giudici?

«Il fatto che siano liberi di dire quello che pensano, senza autori che suggeriscono all’auricolare, come accade in alcuni talent all’estero. Mi piace il mix di personalità: se avessero giudizi uniformi, sarebbe tutto di una noia mortale. Chiaro, possono capitare degli screzi, come tra amici. Ma basta ammettere i propri sbagli, darsi la mano e dirsi: “Ricominciamo”».

Che look ha scelto per la prima puntata?

«Un abito lungo, a sirena, da prima teatrale».

Fa sempre un’ora di ginnastica al giorno e una dieta ferrea per stare in forma?

«Non posso sgarrare, soprattutto per i miei problemi di schiena».

Ma prima di andare in onda digiuna?

«Un’ora prima della diretta mangio un piatto di riso nero o rosso con le verdure. Lo faccio per non sentire poi il buco allo stomaco quando nel corso della serata bevo litri di acqua e tè, perché per via delle luci fa caldissimo».