Milly Carlucci presenta i concorrenti di “Ballando con le stelle”

«Sono felice del cast, alcuni di loro li inseguivo da anni» dice la presentatrice Milly Carlucci Solange Savagnone







Milly Carlucci è raggiante. Finalmente, dopo tanti anni che li inseguiva, è riuscita ad avere personaggi come Al Bano, Arisa e Fabio Galante: «Questa volta in tanti mi hanno detto “sì” contemporaneamente. Mi sono chiesta: “Cosa ho fatto per meritarmelo?”» dice ridendo la conduttrice di “Ballando con le stelle”, che riparte da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1 con un super cast. Qui di seguito i suoi commenti.

I concorrenti di “Ballando” presentati da Milly Al Bano Carrisi È stata la mia storia più lunga e sofferta. In questi 15 anni ci siamo incontrati ovunque, anche in vari aeroporti. Credo di aver dato dimostrazione di fedeltà e tenacia, si vede che alla fine ha avuto pietà di me e mi ha detto di sì. Sono molto contenta. Sabrina Salerno È la donna più amata in questo momento dai social e ha rapito nuovamente il cuore degli italiani. Lei è l’esempio di come la vita ti offra sempre delle ripartenze per ricordare al pubblico che ci sei, hai carisma, personalità e fascino. Fabio Galante Lo inseguivo da tanti anni ma si vergognava, poi non so se i suoi amici calciatori che hanno partecipato a “Ballando” l’abbiano spinto... Credo si sia consultato con loro per avere delle dritte. Sarà una bella scoperta. È un ragazzo simpatico e spontaneo. Bianca Gascoigne La figlia dell’ex calciatore inglese Paul Gascoigne è sorprendente. È bellissima ed è evidente, però oltre a questo ha una simpatia contagiosa e un aspetto del suo carattere molto particolare che scoprirete soltanto durante il programma. Morgan Lui è un ragazzo coltissimo con cui puoi parlare delle cose più incredibili e sa tutto di musica. Nel ballo invece deve diventare un performer, questa è la sfida per lui ma anche questa è arte e credo che possa essere molto affascinante. Valeria Fabrizi Non è una ragazzina ma ne ha lo spirito e dimostra come in tutte le fasi della vita puoi trovare ironia e divertimento in ciò che fai. Ci racconterà come a quasi 85 anni (li compie il 20 ottobre, ndr) non sia ancora il momento di attaccare le scarpe da ballo al chiodo. Alvise Rigo Lui ha il fisico scolpito dalla dura legge del rugby, per cui i muscoli servono per difendere e parare i colpi, e non sono solo un sinonimo di bellezza. Ma al di là dell’aspetto fisico, Alvise è un ragazzo simpatico e semplice, pieno di luce. Mietta In occasione di “Il cantante mascherato” ho scoperto la sua incredibile padronanza del corpo. Ha dimostrato un grande istinto per il movimento e così è nata l’idea di continuare il percorso insieme per reciproca stima, simpatia e ammirazione. Andrea Iannone È il classico bel tenebroso che colpisce il nostro immaginario e ti fa chiedere che cosa ci sia dietro la facciata. Non si rivela subito, ma un po’ per volta. È un atleta e un uomo affascinante, proprio per questo suo alone di mistero. Sarà una bella scoperta. Federico Fashion Style Lui è stato una scoperta, televisivamente parlando. L’anno scorso ho cercato di incontrarlo ma solo quest’anno siamo riusciti ad averlo. Rappresenta l’evasione e la leggerezza di cui abbiamo tanto bisogno, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto. Memo Remigi Memo è un grandissimo performer e non si ferma davanti a niente. Ha ottimismo e grinta da vendere. Anche se la vita non l’ha risparmiato, perché ha avuto tanti dolori, è un uomo che non si arrende mai e sa prendere il toro per le corna. Valerio Rossi Albertini Lui è una mia conquista e ne sono orgogliosa. Ci racconterà la scienza attraverso il ballo: per esempio, l’emozione che il ballo provoca nel cervello. La realtà aumentata, con le incredibili immagini dello studio, ci aiuterà a capire: vi stupiremo. Arisa Anche la sua è stata una storia lunga, durata anni. L’adoro come donna e artista, mi piace tanto e da parecchio tempo le chiedevo di partecipare, ma non c’è mai stata l’occasione. Quando questa volta mi ha detto “sì”, non credevo alle mie orecchie.

Accanto a Milly, ritroviamo il braccio destro Paolo Belli e la giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Gli opinionisti sono Alberto Matano e Roberta Bruzzone, a cui si aggiunge Alessandra Mussolini: «L’ho chiamata perché conosce il percorso che fa una persona nel programma e può decifrare i comportamenti dei personaggi e gli equivoci che nascono con la giuria».

Uno dei segreti dello show è l’abbinamento concorrente-maestro. «Le coppie vengono stabilite in base all’altezza e all’aspetto fisico: ci vuole armonia» spiega Milly. «Inoltre non puoi mettere un maestro giovane con un personaggio più grande, se no sembrerebbe il nipote! Ma facciamo attenzione anche al carattere».