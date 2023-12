Mirko, Perla e Greta: il triangolo al Grande Fratello, spiegato

L'amore per loro non è una cosa semplice. Partiamo da Temptation Island per capire meglio la loro storia Alessandro Alicandri







Questo avvicendamento amoroso tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti è forse uno dei temi più importanti di questa edizione di Grande Fratello, una di quelle storie che come tutti i triangoli amorosi si lascia sempre con il fiato sospeso, tra passione, attriti e sentimenti mal celati. Per questo partiamo un po' dall'inizio di questa storia per capire quali sono stati e quali sono oggi i passaggi più importanti di una faccenda che, nonostante l'uscita di scena di Mirko, sembra davvero senza fine. Ecco com'è andata.

L'inizio Temptation Island

Come sappiamo, ma lo ripetiamo per i meno attenti alla tv estiva, Mirko e Perla partecipano come coppia al programma di Filippo Bisciglia nel quale si testano per alcune settimane i sentimenti dei loro partecipanti in villaggi separati. Questa è la scheda di presentazione dei due fidanzati.

Perla (25 anni), nata e cresciuta a Salerno, si occupa di e-commerce e convive a Rieti da circa tre anni con Mirko (26 anni), nato e cresciuto a Rieti, che lavora nella catena di pizza al taglio di famiglia. Stanno insieme da cinque anni. A “Temptation Island” ha scritto Perla.

Il loro è un rapporto ricco di progettualità che si scontra però con le tentazioni di un programma che mette davvero alla prova la potenza dei sentimenti. È così che Mirko conosce la tentatrice Greta Rossetti, con la quale c'è un malcelato colpo di fulmine. Non si può definire diversamente. Perla, che è un po' spettatrice di questa storia nel pinnettu, scopre un Mirko molto distante dalla relazione e in modo anche un po' duro, pronto a vivere qualcosa di nuovo.

Nonostante questo è Mirko a chiedere il confronto anticipato per rivedersi al falò per prendere delle decisioni: il motivo della richiesta è che Perla si è sentita libera di avvicinarsi a Igor, un tentatore con il quale hanno condiviso dei momenti di tenerezza ma con presupposti molto differenti, diciamo meno "innamorati". Al falò di confronto anticipato Mirko sceglie di chiudere la storia, promettendo a Greta di rivedersi e di andare via insieme. Perla dal canto suo, non accetta la decisione ma lascia il programma iniziando una frequentazione con Igor.

Qui arriviamo a uno dei momenti cruciali e forse anche più "virali" della faccenda: un tatuaggio di coppia realizzato da Mirko e Greta, nel quale sanciscono il loro amore con un tatuaggio identico: "I tuoi occhi la mia cura" è scritto su quell'avambraccio dei due, non lasciando spazio a dubbi. Si amano davvero.

Dopo il programma, "Uomini e Donne"

A settembre, in un nuovo incontro nello studio di "Uomini e Donne", sembrava che tutto continuasse a gonfie vele. Perla continuava a frequentare Igor mentre la storia di Mirko e Greta sembrava procedere a gonfie vele. Nel confronto in studio non c'è stata alcuna tensione, anzi, sembrava che con grande maturità tutti avessero preso nuove strade con maggiore consapevolezza.

La rottura delle coppie

Perla e Igor a ottobre si sono lasciati spiegando semplicemente che dopo la parentesi "vacanziera" la loro storia aveva dei limiti tecnici per essere vissuta, in termini di distanza e tempo da poter passare assieme. Greta e Mirko poco dopo hanno avuto invece un repentino allontanamento per motivi un po' più complessi: ricostruendo un po' i fatti, Perla e Mirko si sarebbero parlati dal vivo alla fashion week e con dei messaggi su Whatsapp nei quali traspariva una punta di malinconia. Messaggi poi cancellati da Mirko perché (molto probabilmente) non dovevano essere visti da Greta. Perla li ha poi postati pubblicamente, a prova di quanto stava accadendo. Questi fatti hanno portato Greta a raffreddare il rapporto.

Grande Fratello: l'arrivo di Mirko e poi di Perla

Mirko entra nella casa il 16 ottobre, in una situazione molto particolare e "in sospeso" con Greta dove sono uscite, un po' a spizzichi e bocconi ma soprattutto poi in ambito social, i dettagli di questa separazione. A quanto pare, Mirko non ha nemmeno avvisato Greta della sua partecipazione al reality, aumentando la distanza tra i due. Nelle foto di Greta non si vede più il tatuaggio (coperto forse da del trucco) e Mirko nella casa parla di lei come se non stessero più insieme con suo rammarico.

Perla entra nella casa il 16 novembre e la distanza tra i due dura pochissimo. Con l'hashtag "#perletti" la loro storia viene parecchio sostenuta (ma anche osteggiata da un'altra parte del pubblico) perché i due tornassero di fatto insieme. Fuori dalla casa Greta non è affatto serena, ma dà dei segnali di disinteresse dal tema, come se volesse non essere tirata in mezzo. Eppure.

Grande Fratello: l'arrivo di Greta

Greta ha un chiarimento a fine novembre non tanto con Perla (con il quale i rapporti sono stati sempre piuttosto sereni nonostante la situazione) ma pesante e decisivo è stato invece il chiarimento con Mirko: di fatto lei lo lascia in diretta spiegando il fatto che in lui la ex tentatrice ha visto all'improvviso una persona diversa, poco sicura dei suoi sentimenti. Nella stessa puntata, alla proposta di Alfonso Signorini, Greta accetta poi di entrare nella casa.

Mirko esce di scena

Sembra incredibile ma nella nomination con Anita, Perla e Sara viene salvato solo dal 19% dei votanti, garantendo la sua eliminazione. Mirko ritiene di essere stato eliminato perché non ha preso una posizione rispetto alla persona con cui avrebbe voluto continuare a investire in termini di affetto. Perla e Greta nel frattempo in casa sono diventate, tra molte virgolette, amiche. Nella puntata dell'11 dicembre, in un chiarimento in studio tra Greta, Perla e Mirko, le ragazze non sembrano disposte a lasciare la casa per ritrovarlo. Greta in realtà è più combattuta e dice che se lui dovesse tornare nella casa chiedendole di uscire insieme con intenzioni serie, abbandonerebbe il reality.