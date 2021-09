“Missione beauty”, il nuovo talent con Melissa Satta

Se volete imparare tanti segreti di bellezza non perdete l’appuntamento con il programma al via su Rai2 giovedì 30 settembre Simona De Gregorio







Se volete imparare tanti segreti di bellezza non perdete l’appuntamento con "Missione beauty", al via su Rai2 giovedì 30 settembre alle ore 17.15 (con raddoppio il 1° ottobre per poi tornare in onda dal 15 ottobre). Nel nuovo talent, truccatori e parrucchieri professionisti si sfidano a colpi di spazzole e pennelli sotto gli occhi dei tre giudici: Manuele Mameli, esperto di make-up, Elisa Rampi, hairstylist, e Guido Taroni, fotografo di moda. Alla conduzione, Melissa Satta.

Melissa, com’è la sua beauty routine?

«Sono molto attenta alla salute della pelle. Dal detergente per la pulizia, ai dischetti imbevuti di acqua micellare fino a una buona crema idratante, cerco di proteggere il viso da agenti atmosferici e inquinamento».

Con l’arrivo dell’autunno che cosa usa per il trucco?

«Non potrei mai fare a meno del correttore per occhi, che cancella i segni della stanchezza, corregge le imperfezioni e dà più luce allo sguardo. Poi amo il mascara, gli ombretti nei toni del bronzo e un po’ di matita nera sfumata. Uso il fondotinta solo per lavoro, altrimenti mi basta un po’ di fard o terra».

E per le labbra?

«Ai gloss, che danno un effetto lucido, preferisco i rossetti. In questa stagione li scelgo color rosso ciliegia e bordeaux».

E come fa ad avere dei capelli così belli?

«Cerco di non stressarli troppo, di non utilizzare phon e piastra ogni giorno. E punto su prodotti di qualità per shampoo, balsamo e maschera».

Un segreto che ha imparato grazie a "Missione beauty"?

«Per una piega perfetta e duratura bisogna lavorare e tirare molto bene il capello alla radice».