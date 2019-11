Mix & Match: ritorna su Sky il talent per “fashion lover”

03 Novembre 2019 | 17:23 di Lorenzo Di Palma

Torna su Sky per otto puntate con la seconda edizione, a partire da domenica 3 novembre, Mix & Match, l’appuntamento televisivo in cui quattro “fashion lover” si sfidano per aggiudicarsi il guardaroba delle meraviglie scelto su Yoox, condotto da Lodovica Comello e dal direttore di Vanity Fair Simone Marchetti.

Inoltre, da quest’anno, i due conduttori saranno affiancati da otto imprevedibili ospiti speciali che si alterneranno per dare consigli ai concorrenti in gara: le attrici Ambra Angiolini, Chiara Francini e Nicoletta Romanoff, l’attore Giuseppe Maggio, la rapper M¥ss Keta, il portiere della Nazionale italiana di calcio femminile Laura Giuliani, la top model Nadège e l’esperta immobiliare più famosa della televisione italiana Paola Marella.

Le quattro concorrenti per aggiudicarsi tutti gli abiti e gli accessori indossati nel corso della trasmissione dovranno dimostrare di essere glam e di avere uno stile unico durante le tre prove della trasmissione: “Fashion Icon”, in cui si presenteranno con un outfit scelto a casa sull’app di Yoox ed ispirato alla propria icona di stile; la “Prova a tema” in cui dovranno ispirarsi a un tema stabilito dal giudice per costruire un look completo: e la “Mix And Match”, ultima manche in cui il giudice svelerà alle due concorrenti rimaste in gara un capo essenziale, identico per entrambe e punto di partenza per la composizione dell’intero look, che dovrà essere completato attingendo al vastissimo “Guardaroba delle Meraviglie”.