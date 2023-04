Nikita è la vincitrice del GF Vip 7, ecco perché ha vinto

Il 3 aprile si chiude un lungo percorso di sei mesi che ha visto vincitrice una donna tanto amata quanto divisiva Alessandro Alicandri







Sì. è stata una finale piuttosto combattuta quella di questa sera, una sfida che ha fatto vincere Nikita Pelizon con il 52,8% una delle protagoniste più amate e al contempo divisive dell'edizione. Nikita non è arrivata di certo come un personaggio famoso quel 19 settembre (era però l'unica finalista con Alberto a aver vissuto tutto il percorso dall'inizio alla fine) ma dalla sua ha avuto lo strumento più importante per fare centro: il desiderio di dare una svolta alla sua vita, mettendosi in gioco più che è riuscita.

Ha così deciso, non senza resistenze, di raccontare la sua storia di vita, fatta di perdite importanti famigliari, ovviamente il riferimento va al fratello e di separazione dai meccanismi di una religione alla quale si sentiva di non appartenere, con conseguente allontanamento dai suoi genitori per otto anni.

Le ferite del passato l'hanno resa, specialmente nei primi mesi del programma, algida, molto restia a lasciarsi andare, con una fatica forte a amalgamarsi nella follia e con il divertimento di Grande Fratello, mentre lei era un po' come Elsa di Frozen, trincerata tra le mura di ghiaccio del suo castello, preferendo quasi del tutto la solitudine o quantomeno desiderosa di stare sulle sue.

Per molti aspetti era l'esatto opposto di Oriana, altra favoritissima per la vittoria e votatissima anche in finale, che invece era tutto pepe, ottimismo e sana follia. Nikita si è destreggiata tra conversazioni segrete, accordi privati e malelingue, tensioni con il suo gruppo nemico, gli Spartani, amori nati e finiti, scandali e squalifiche: la modella pur schierandosi è rimasta come se fosse su un altro piano, lottando dall'inizio alla fine per farsi accettare da un gruppo nutrito di concorrenti che le andavano contro, tra chiarimenti, fragili riappacificazioni e la sua capacità di rimanere (spesso, ma non sempre) imperturbabile.

Quelle attenzioni e quei nemici hanno in realtà alimentato l'affetto del pubblico: dove all'interno della casa (e non solo all'interno della casa) veniva accusata di falsità, tanto pubblico invece vedeva verità. Quando le persone la vedevano in disparte, spesso in lacrime in giardino a sfogare le sue delusioni, il pubblico si rispecchiava in lei proprio perché è apparsa un po' come una mosca bianca, un treno dritto per la sua strada contro tutto e tutti. Proprio per questa è stata sostenuta da un pubblico che non voleva solo vederla vincere, ma voleva non farla sentire sola, come invece spesso si è sentita nella sua vita.