Nikita: «Ecco come ho trionfato al GF Vip»

Con il 53% dei voti è la vincitrice della settima edizione del reality Alessandro Alicandri







Nikita Pelizon, modella di 29 anni, con il 53% dei voti è la vincitrice della settima edizione di Grande Fratello Vip. Ecco cosa ci ha raccontato subito dopo la finale.

Nikita, come sta oggi, fuori dalla casa dopo sei mesi e mezzo?

«È assolutamente incredibile. Rivedere la mia famiglia, alcuni miei amici e legami stretti, ma anche solo la natura, i panorami: è bellissimo e al contempo parecchio strano. Ho un sacco di stimoli nuovi e il mio cervello, per assurdo, non era più abituato alle cose quotidiane. Insomma: da mesi non vedevo più di una ventina di persone, quindi potete immaginare».

Cos'ha visto il pubblico in lei?

«Verità, me stessa. Il problema è che nella casa non accettavano che fossi realmente così».

Si è fatta strada tra mille difficoltà.

«Penso che ci fossero in atto delle strategie molto chiare in casa per mettermi in disparte. Ero lì dall'inizio e come altre persone in casa dall'inizio venivo vista come troppo forte. Così hanno reagito mettendo in dubbio la mia persona».

C'è un legame nato in casa che coltiverà in futuro?

«Molti devo dire ma in particolare con Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini».

Si sente cresciuta in questi mesi?

«Moltissimo. Una cosa bellissima è essermi riuscita, magari con difficoltà, a confrontarmi con persone diverse da me. Se prima ero muta di fronte alle critiche, oggi riesco a dire la mia, rispettare i ragionamenti diversi dal mio e farmi comunque valere».

Alfonso Signorini l'ha sostenuta in alcuni momenti complicati in cui si sentiva davvero sola.

«Sì, mi ha appoggiato in più circostanze quando andavo in crisi e mi sentivo persa. Se da una parte c'erano i colori gioiosi e dall'altro il buio e le cose brutte, Alfonso è la persona che è riuscita a farmi vedere il lato bello e positivo di quello che stava succedendo in casa».

Cosa farà con i 100 mila euro della vittoria?

«Ho deciso di devolvere metà della cifra a un'associazione che si occupa di ambiente. Per il resto ancora non saprei di preciso ma lì investirò in progetti personali»

Ha detto di voler incontrare tutti i fan che l'hanno sostenuta. È vero?

«Sì, assolutamente. È un mio desiderio»..

C'è qualcosa che le mancherà della casa?

«La zona della piscina che mi ricordava una giungla e poi guardare il cielo e vedere gli aerei che spesso mi sono stati inviati con striscioni a mio sostegno. Sono dimostrazioni d'affetto incredibili che sì, mi mancheranno».