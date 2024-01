“Nuova scena”, Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca del nuovo talento rap

Tra gli ospiti che affiancheranno i tre guidici: Fred De Palma, Lazz e Rocco Hunt. Su Netflix in tre parti dal 19 febbraio Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Otto episodi alla ricerca del nuovo talento del rap, 100.000 euro in palio con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain (entrambi in gara al Festival di Sanremo 2024) come giudici. È "Nuova scena - Rhythm + Flow Italia", prodotta da Fremantle, la nuova competizione musicale in arrivo su Netflix in tre parti a partire dal 19 febbraio.

Si partirà con in primi quattro episodi che vedranno i giudici viaggiare tra Roma, Napoli e Milano. Il 26 febbraio vedremo gli episodi 5, 6 e 7 in cui i giovani rapper si metteranno alla prova con freestyle, videoclip e featuring con rapstar italiane. Per la sfida finale bisognerà attendere il 4 marzo, con l'ottava puntata: i tre artisti finalisti presenteranno il proprio brano originale per contendersi il titolo di vincitore.

Gli ospiti

Tra i nomi della scena italiana che affiancheranno i giudici in questo viaggio sono già stati annunciati:

Ernia

Fred De Palma

Ketama126

Lazza

Lele Blade

Nayt

Nitro

Rocco Hunt

Squarta

Yung Snapp

Altri quattro artisti saranno annunciati e firmeranno i featuring con i concorrenti.