“Nuova scena”, una sfida a colpi di rap

Siete pronti a scoprire chi potrebbe diventare la nuova star del rap italiano? Per tutti l’appuntamento è fissato al 19 febbraio, quando su Netflix arriverà “Nuova scena - Rhythm + Flow”, il programma musicale in cui i giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain saranno chiamati a individuare un giovane da lanciare nel mondo della musica.

Nei primi quattro episodi, subito disponibili, il trio andrà a Roma, Napoli e Milano per trovare i concorrenti con il supporto di alcuni amici: Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp. Poi, tra il quinto e il settimo episodio (che saranno disponibili dal 26 febbraio), i giovani rapper si sfideranno in varie prove, tra cui dei duetti con quattro superstar del rap italiano: Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. Infine il 4 marzo ci sarà la finale in cui verrà proclamato il vincitore del montepremi da 100 mila euro.

Dice Fabri Fibra: «Le tre caratteristiche che deve avere un rapper per fare successo sono: l’originalità, la forza durante un live e un’immagine credibile». Aggiunge Geolier: «Oggi, e lo dimostra il fatto che sia io che Rose siamo stati al Festival di Sanremo, il compito del rap non è uscire dal suo habitat, ma portare dentro la gente che è fuori. Ormai dobbiamo riconoscere che il rap fa parte della musica italiana al 100%. Lo dimostrano le classifiche».

Rose Villain, invece, ci racconta del rapporto con i giudici: «Noi siamo amici, io, Geolier, Fabri ma anche Fred De Palma (uno degli ospiti del programma, ndr) siamo proprio un gruppo unito. Sono felice del successo che tutti stiamo avendo».

Fabri conclude con una considerazione sulla scena contemporanea: «Il rap italiano è piaciuto subito quando è entrato nel panorama musicale, ma ci sono sempre stati i muri tirati su dalle etichette e dalle radio, che volevano promuovere sempre e solo il pop. Il rap è sempre stato messo da parte. Oggi invece con i cellulari e lo streaming i giovani possono ascoltare ciò che vogliono senza seguire le tendenze dettate dal circuito musicale. Nei nuovi rapper trovo una ribellione che è molto affascinante, se ne fregano delle regole».