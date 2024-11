Orietta Berti e Iva Zanicchi, protagoniste a “Io canto Generation”

Giovani talenti, tra i 10 e i 15 anni, si sfidano ogni mercoledì al talent condotto da Gerry Scotti Simona De Gregorio







Giovani talenti, tra i 10 e i 15 anni, si sfidano ogni mercoledì a "Io canto Generation", condotto da Gerry Scotti. E la giuria che deve valutare le esibizioni è formata da Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Al Bano e due icone e amiche della musica italiana: Iva Zanicchi e Orietta Berti, che abbiamo incontrato.

Difficile giudicare dei talenti così giovani?

Iva: «Sono giovanissimi e non è facile cantare in tv. Non riesco a essere severa, non lo sono mai stata neanche con i miei nipoti. Anche se ho spronato Virginia, che oggi ha 22 anni, a cantare perché ha una voce bellissima. Ma non ne vuole sapere».

Orietta: «D’accordissimo. Bisogna essere delicati, a quell’età le delusioni restano impresse tutta la vita. In più, anche io sono nonna e vizio Olivia e Ottavia, di 5 e 2 anni: vengono da me e mi mettono la casa a soqquadro. E i genitori mi sgridano perché faccio vedere loro troppi cartoni animati (ride)».

Voi come eravate da piccole?

Iva: «Io ero imbranata, la timidezza mi ha sempre ostacolata. Devo ringraziare mia mamma che mi ha sempre incitata ad andare avanti perché tutti dicevano che avevo una voce potente».

Orietta: «Anche io ero timidissima ma sostenuta da mio papà, che mi ha fatto studiare canto lirico. Quando è morto, mamma voleva che prendessi un’altra strada. Fu un produttore, Giorgio Calabrese, a convincerla che dovevo cantare».

Siete mai state in competizione?

Iva: «No, le rivalità erano tutte invenzioni dei giornali. A quell’epoca c’era spazio per tutte e sia noi che Mina, Milva o la Vanoni avevamo un nostro pubblico e timbri diversi».

Orietta: «Anch’io non mi sono mai sentita in competizione, neanche al Festival di Sanremo dove sono andata ben 12 volte e non ho mai vinto».

Entrambe emiliane, cosa vi lega alle origini?

Iva: «Tanto, ma veniamo da due zone diverse, lei più in pianura, io sull’Appennino tosco-emiliano, praticamente conosco ogni angolo di quella zona».

Orietta: «Ho girato tutto il mondo ma non c’è nulla come casa mia. Il sapore dei tortelli, la cucina famosa ovunque. E quando sento "Romagna mia" mi metto a piangere, in fondo siamo un’unica Regione».

Qual è il brano che amate di più l’una dell’altra?

Iva: «"Tu sei quello", uno dei suoi primi successi».

Orietta: «"La notte dell’addio". Ha una melodia sempre attuale».

Iva era soprannominata “L’Aquila di Ligonchio” e Orietta “L’usignolo di Cavriago”. Vi riconoscete in questi animali?

Iva: «Io avrei preferito il cavallo, avrei sempre voluto averne uno».

Orietta: «A me l’usignolo piace. Ma anche qualsiasi altro animale, li adoro tutti».

Avete mai pensato a un duetto insieme?

Iva: «No, perché i duetti funzionano se ci sono generazioni diverse che si incontrano. Oggi ci sono dei bravissimi cantautori, come Ultimo o Lazza. Poi “Lazzanicchi” funzionerebbe benissimo (ride)».

Orietta: «Mi associo. Io mi sono divertita molto a duettare con artisti che fanno generi musicali lontani dal mio».

Momento verità: cosa apprezzate dell’altra?

Iva: «Orietta ha una voce d’angelo ed è spontanea, sincera».

Orietta: «Il sorriso e la bontà. Ma per favore, Iva, smettila di raccontare le barzellette sporche, non mi piacciono e sono vecchie (ride)».