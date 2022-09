Pamela Prati torna al GF Vip: è ufficiale

Come riportato da Chi nel numero in edicola il 7 settembre, la soubrette ci sarà Alessandro Alicandri







Il 19 settembre torna su Canale 5 Grande Fratello Vip e una delle sue protagoniste più discusse, Pamela Prati. Nel 2016 venne squalificata dopo appena 22 giorni dal suo ingresso, entrando nella memoria del telespettatori per la sua frase "Chiamatemi un taxi” e per essersi serrata in bagno mentre Valeria Marini tentava di farla uscire disperatamente. Dopo le lunghe e complicate faccende che l'hanno vista poi protagonista pochi anni fa nel caso "Mark Caltagirone", suo presunto fidanzato prossimo al matrimonio che si è scoperto poi non esistere (con oscure e ancora non chiarissime vicende alle spalle) torna nella casa in cerca di un riscatto, specialmente verso il pubblico. Lo ufficializza al settimanale Chi in edicola il 7 settembre con una lunga intervista nella quale parla del suo passato in collegio, il difficile rapporto con il padre e di suo nipote, scomparso a soli 40 anni per un tumore.