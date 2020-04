Paola Di Benedetto e la vittoria al GF Vip: «Non avrei scommesso un euro visto il livello del cast»

14 Aprile 2020 | 11:05 di Solange Savagnone

Non ci crede neppure lei di avere vinto la quarta edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini: «Non avrei scommesso un euro visto il livello del cast» ci spiega Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di “Ciao Darwin” e già protagonista di “L’isola dei famosi”.

Secondo te perché il pubblico ti ha premiata?

«Credo che molti mi abbiano rivalutata e abbiano scoperto che sono la classica ragazza della porta accanto».

Cosa ti hanno insegnato questi tre mesi nella Casa?

«Ho imparato che me la posso cavare da sola, anche se ero la più giovane, e temevo di venire schiacciata».

Cosa hai fatto appena hai lasciato lo studio di Roma?

«Sono salita in macchina e in circa sei ore sono arrivata a Vicenza, dove vivo con i miei genitori. Quando li ho visti non ho resistito e li ho abbracciati. Poi papà mi ha spiegato la situazione e le regole di sicurezza da seguire che per me sono una novità. È stato scioccante. È come trovarsi in un brutto film».

Hai scelto di devolvere l’intera cifra vinta, 100 mila euro, alla Protezione Civile. Non avevi fatto progetti su quei soldi?

«Sono molto fortunata, lavoro e non mi manca niente. Mi sono guardata dentro e mi sono detta che servivano più a loro che a me».

Con il tuo fidanzato Federico Rossi (del duo Benji & Fede) come farete con la quarantena?

«Lui vive a Modena con la mamma e sarà dura stare ancora lontani, ma per fortuna ci aiuta la tecnologia. Sarà un’ulteriore prova ma è giusto rispettare le regole».

Ti ha detto che lui e Benji si sono separati?

«Sì! Per me è stato un altro choc, non me lo aspettavo. Ero rimasta che avrebbero fatto un concerto all’Arena di Verona a maggio…».

Già due inquilini del “GF Vip” hanno chiesto la mano alle rispettive fidanzate...

«Mai dire mai. È una cosa che vorrei fare. Non so dove o quando, ma con chi... sì!».

Come passerai i prossimi giorni da neo reclusa?

«Farò una scorpacciata di serie su Netflix, a partire da “La casa di carta”. Poi andrò a fare la spesa di fronte a casa e... spero di riabbracciare Federico quanto prima!».