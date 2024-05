Parte “L’acchiappatalenti” di Milly Carlucci

Debutta venerdì 10 maggio su Rai1 “L’acchiappatalenti”, il nuovo talent show in diretta condotto da Milly Carlucci che ci farà compagnia per cinque settimane. I protagonisti sono cinque personaggi famosi che metteranno alla prova le loro capacità di talent scout e showman: Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara.

Originariamente, al posto di Wanda Nara, scelta per sostituirlo, doveva esserci Nino Frassica. L'attore, però, è stato colpito da un lutto, la morte del fratello Matteo.

La loro missione è “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche tra quelli proposti al buio: ci saranno cantanti, acrobati, maghi e così via. Per farlo avranno pochissimo tempo.

Ci spiega la stessa Carlucci: «Vedranno prima un video di presentazione e poi avranno 15 secondi dall’inizio dell’esibizione per accendere la loro postazione con un martelletto da battitore d’asta e aggiudicarsi quel talento. Terminata la performance dovranno convincere il pubblico da casa e i tre giurati (il primo nome certo è Simona Ventura, ndr) a votare per loro. L’abilità dell’acchiappatalenti non è trovare il più virtuoso ma il numero che più gli somiglia perché nella serata finale di sabato 8 giugno dovrà esibirsi in coppia con l’artista che ha scelto».

La prima manche si conclude con una classifica provvisoria, ma poi i cinque protagonisti, a partire dall’ultimo arrivato, avranno la possibilità di sostituire l’artista scelto facendo un “cambio al buio”. Anche in questo caso avranno 15 secondi per decidere: «Se cambiano, cancelliamo i punti presi con il talento precedente. Così gli acchiappatalenti possono tornare davanti alla giuria per convincerla di aver creato la migliore coppia possibile. La classifica finale è data dal voto della giuria e da quello del pubblico a casa. In ogni puntata sono promossi in due, il primo in classifica e quello scelto dal Presidente di giuria. Ogni acchiappatalenti arriverà in finale con un minimo di uno e massimo di quattro talenti» conclude Milly.