Patrizia de Blanck, adorata dai suoi coinquilini, spopola in tv col “Grande Fratello Vip”

22 Ottobre 2020 | 8:28 di Giusy Cascio

Provoca, spiazza, diverte: fra tutti gli inquilini del "Grande Fratello Vip" è senz’altro lei, Patrizia de Blanck, la protagonista dei siparietti più comici. Mangia di nascosto le patatine, fa da cupido tra le coppie di aspiranti innamorati e non muove neanche un muscolo, ma guarda ammirata i suoi “boys” che si allenano (Francesco Oppini, Enock Barwuah, Pierpaolo Pretelli e gli altri “palestrati” della Casa).

Alla soglia degli 80 anni (che compirà il 9 novembre) la “contessa del popolo”, come la chiama il conduttore Alfonso Signorini, è l’ospite vip più anziano che sia mai entrato nel programma, ma ha chiesto (e ottenuto) di avere una camera tutta sua e il bagno privato. E non le importa affatto del tempo che passa, tra gli acciacchi e i capelli dai ciuffi arancioni perennemente in disordine. «Una donna non deve essere giudicata per l’età, ma per il suo cervello» ha detto. «E siccome io ho il cervello ipertrofico, degli anni che ho me ne f…!». Censuriamo il linguaggio, ma a una contessa si perdonerebbero persino le parolacce.

C’è chi però ha qualche dubbio sul suo titolo nobiliare e sostiene che Patrizia sarebbe in realtà la nipote di Mussolini, ovvero la figlia del gerarca fascista Asvero Gravelli, figlio segreto del Duce. Patrzia sarebbe poi cresciuta con la madre Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario sul Canal Grande, e il padre adottivo Guillermo de Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba e conte. E non è un problema se nell’elenco ufficiale della nobiltà italiana non risulti nessun de Blanck, il mistero è presto risolto: la famiglia della contessa era di origini spagnole, non italiane.



Patrizia de Blanck ha debuttato in tv come valletta a “Il Musichiere” di Mario Riva, negli Anni 60, all’epoca del suo primo matrimonio con il baronetto Anthony Leigh Milne. Ma le nozze con l’aristocratico inglese naufragano in pochi mesi perché, come ha rivelato lei stessa nell’autobiografia A letto col Diavolo, sir Anthony la tradì con il suo migliore amico. È durato 28 anni, invece, l’amore con il secondo marito, il console di Panama Giuseppe Drommi, da cui è nata Giada, protagonista della prima edizione di L’isola dei famosi. Cavalcando l’onda dei reality, la contessa torna alla ribalta in televisione prima a Chiambretti c’è (2002-2003), poi nella Domenica in di Paolo Bonolis (2003-2004) e infine come concorrente a L’isola dei famosi, nella sesta edizione. E la sua popolarità aumenta al punto che Patrizia de Blanck approda anche al cinema, nel film Vacanze di Natale a Cortina (2011). Da lì in poi spopola oltre che nei salotti romani anche nei talk show, dove è spesso opinionista.

Dopo averla invitata come ospite nella scorsa edizione del reality, Alfonso Signorini la ingaggia tra i “vipponi”, sicuro che susciterà grandi simpatie nel pubblico. Ma Patrizia de Blanck piace anche agli altri concorrenti, che la coccolano. Fra i suoi migliori amici c’era lo scrittore Fulvio Abbate, ormai fuori gara. Anche perché i due sono quasi “colleghi”, dato che la contessa si è distinta per le doti da poetessa. Tra i suoi versi: «Io sono lastricata di ricordi ma non mi fermo a riguardar le pietre di cui composi il fondo della vita». L’ispirazione? Arriva da tanti amori da romanzo (e forse un po’ romanzati): tra gli altri, Farouk Chourbagi, vittima di un delitto che fece scalpore negli anni della Dolce Vita, Alberto Sordi e Franco Califano. L’ultimo ex compagno ufficiale è Andrea Scala, famoso ortopedico che le è stato vicino in anni difficili in cui la contessa ha dovuto affrontare la scomparsa del fratello Dario, pittore e scultore, e una severa pancreatite. «Ho amato uomini famosi e per chi è abituato a mangiare l’aragosta, il pesce azzurro risulta insipido» ha commentato lei, che però ha ammesso di aver avuto flirt anche «con un elettrauto e un idraulico». Ma non con il falegname Alvaro, vecchia fiamma chiamata in causa in trasmissione. Resistono invece le antiche ruggini con le “nemiche” televisive... Con Tina Cipollari c’è un’antipatia che risale ai tempi della loro partecipazione al reality “Il ristorante” . Ed è guerra aperta con Daniela del Secco, la marchesa d’Aragona. Le due si detestano e se le cantano a vicenda a suon di querele.