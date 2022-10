“Pechino Express 2023”: ecco tutte le coppie in gara

In questa stagione il reality viaggerà nel cuore dell’Asia. Alla conduzione Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio Il cast di "Pechino Express 2023" Credit: © Jule Hering Lorenzo Di Palma







Sono pronte a partire la nuove coppie di “Pechino Express”, che saranno protagoniste dell’edizione 2023 del programma, viaggiando nel cuore dell’Asia, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia.

Sky ha infatti ufficializzato la partecipazione di Giorgia Soleri e Federippi; Alessandra Demichelis e Lara Picardi; Joe Bastianich e Andrea Belfiore; Dario e Caterina Vergassola; Martina Colombari e Achille Costacurta; Federica Pellegrini e Matteo Giunta; Carolina Stramare e Barbara Prezja; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo; Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno torna l'ineffabile Costantino Della Gherardesca, affiancato però da Enzo Miccio che lo aveva sostituito con successo in alcune puntate della scorsa stagione.

Giorgia Soleri e Federippi sono la coppia che viene dai social, essendo due influencer. La prima si è fatta conoscere per il suo attivismo sulle patologie invisibilizzate, ma soprattutto (anche se odia che glielo ricordino) per essere la compagna del front-man dei Maneskin, Damiano David. Invece Federica Fabrizio, in arte Federippi, è materana, “attivista femminista online e offline, impegnata più in generale sul tema dei diritti sociali”.

Alessandra Demichelis e Lara Picardi sono una coppia di avvocatesse. La prima, nel gennaio 2022, ha creato la pagina social DC Legal Show in cui coniuga l'attività forense ad aspetti della sua vita privata che ha scatenato un grande clamore mediatico.

Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono la coppia che ha in comune la passione per la cucina e la musica. Bastianich non ha bisogno di presentazioni, mentre Andrea Belfiore, italiano di nascita e americano di adozione, è un istrionico batterista con la passione per la cucina che ha fondato “Evento” portando a NYC i suoi iconici “pasta making parties”.

Dario e Caterina Vergassola sono la coppia “padre e figlia” di questa edizione. Vergassola è un comico noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi come “Zelig”, “Mai dire Gol”, “Quelli che il calcio”, ecc. Sua figlia Caterina, 35 anni, è tornata a vivere a Spezia dopo aver studiato e lavorato a Milano, ed è una consulente marketing che gestisce case vacanze alle Cinque Terre.

Martina Colombari e Achille Costacurta sono una coppia anche nella vita, sposati dal 2004. Lei ha vinto il titolo di Miss Italia nel 1991 per poi lavorare nel cinema, in televisione e nella moda. Lui, ex calciatore e oggi commentatore ma anche (da poco) modello e influencer, ha vinto tutto il possibile con il mitico Milan di Arrigo Sacchi.

Sono una coppia (e si sono sposati lo scorso 27 agosto) nella vita anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Lei è semplicemente la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, ma ha da tempo debuttato in tv in vari programmi. Matteo Giunta, ex nuotatore, era il suo allenatore e tuttora collabora con il nuoto azzurro come preparatore atletico.

Carolina Stramare e Barbara Prezja sono le due bellissime di questa edizione. Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha lavorato anche come conduttrice sportiva e come attrice per le candid di "Scherzi a Parte" con Enrico Papi. Barbara Prezja, 31 anni, di origini albanesi, è una modella e artista, amante della recitazione e della musica.

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo sono sposati da 10 anni. Lui, ex calciatore, è l’eroe delle “Notti Magiche” di Italia ’90, dove conquista il titolo di capocannoniere del Mondiale, e ha giocato nella Juventus e Inter, oltre che in Giappone dove è ancora molto amato. Barbara Lombardo, anche lei di Palermo, ha un passato da modella e una partecipazione alle regionali di Miss Italia, e oggi è odontotecnica.

Infine Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero sono la coppia che arriva direttamente da “Il Collegio”. Lei era l’insegnante di matematica e scienze del reality ed è divenuta famosa come la “terribile Petolicchio”. Andrea Di Piero è stato invece suo alunno al Collegio e frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico.