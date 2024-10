“Pechino Express 2025”, il cast ufficiale, le 9 coppie in gara

Si parte dalle Filippine per poi andare in Thailandia e in Nepal Redazione Sorrisi







La nuova edizione di Pechino Express è pronta a partire: stanno per iniziare le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, attesa nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming su Now.

La rotta è stata definita, quest’anno "Pechino Express" punta “Fino al tetto del mondo” con 9 coppie ai nastri di partenza: dall’oceano cristallino fino alle vette più elevate, passando per verdi e misteriosi altipiani e giungle, i viaggiatori affronteranno una delle rotte più sorprendenti di sempre, partendo dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare la loro avventura in Nepal. Sarà letteralmente una corsa che partirà dall’Oceano Pacifico fino ad arrivare nel Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine.

A guidare il gruppo e a dirigere la gara con i suoi snodi e i suoi colpi di scena tornerà Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru.

Le 9 coppie in gara a Pechino Express