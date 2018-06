«Pechino Express 7»: Le Coliche al posto di Filippo Magnini e della sorella

14 Giugno 2018 | 20:31 di Redazione Sorrisi

All'edizione numero 7 di «Pechino Express», Filippo Magnini, il due volte campione mondiale di stile libero e vincitore di diciassette ori europei, avrebbe dovuto partecipare in coppia con la sorella maggiore Laura.

Questa la dichiarazione di Magnini "devo difendermi, non saro' a Pechino Express".

"A seguito delle note vicende personali, che mi vedono coinvolto, con grande dispiacere ho deciso di rinunciare a partecipare alla settima edizione di 'Pechino Express'. In questo momento devo concentrare tutte le mie energie per difendermi dalle accuse mosse dalla Procura antidoping, per le quali sono gia' stato assolto dalla giustizia ordinaria. Mi auguro che questa situazione possa risolversi rapidamente, dimostrando la mia totale innocenza". Cosi' Filippo Magnini, in una nota, comunica la rinuncia al programma, al quale avrebbe dovuto partecipare assieme alla sorella maggiore Laura. Il due volte campione del mondo e' stato deferito per doping e dovra' comparire il mese prossimo dinanzi al Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia.

Al posto dei fratelli Magnini, a Pechino Express parteciperanno Le Coliche, il duo di youtuber composto da Claudio e Fabrizio Colica.