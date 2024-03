“Pechino Express”, le coppie al via per un viaggio dal Vietnam allo Sri Lanka

Al via l’11a edizione di “Pechino Express”. Il reality-gioco-avventura tutto insieme, una sola definizione non basta, torna in onda da giovedì 7 marzo su Sky e in streaming su Now. Alla conduzione immancabile e inesorabile c’è il prode Costantino della Gherardesca, stavolta affiancato da un “inviato” molto speciale: Fru (Gianluca Colucci), comico dei The Jackal, anche lui, come del resto Costantino, concorrente in un’edizione precedente di “Pechino”.

Prodotto da Banijay Italia, il viaggio delle otto coppie di concorrenti quest’anno ha come sottotitolo “La rotta del Dragone”. I 16 partecipanti, infatti, si troveranno catapultati per dieci settimane (ovvero le dieci puntate del programma) nell’Asia meridionale e qui dovranno percorrere cinquemila chilometri zaino in spalla, un solo euro al giorno da spendere, tanta intraprendenza e moltissima resistenza fisica.

Si parte dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra verdi risaie e vestigia dell’antica storia, per arrivare fino a Dien Bien Phu, la porta che conduce in Laos. Qui i viaggiatori si muoveranno da nord a sud, fra natura incontaminata e città ricche di spiritualità. Infine l’itinerario approda in Sri Lanka, dove le coppie rimaste in gara dovranno passare dalle città moderne alle foreste pluviali fino alle rive dell’oceano. Gran finale a Sigiriya. Il premio sarà devoluto a sostegno di una Ong che opera nei Paesi visitati durante il tragitto.

Le coppie di concorrenti di Pechino Express

I CARESSA - Fabio ed Eleonora Caressa

- Fabio ed Eleonora Caressa I PASTICCIERI - Damiano e Massimiliano Carrara

- Damiano e Massimiliano Carrara I FRATM - Artem e Antonio Orefice

- Artem e Antonio Orefice I ROMAGNOLI - Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

- Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi I BRILLANTI - Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

- Nancy Brilli e Pierluigi Iorio I GIGANTI - Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

- Kristian Ghedina e Francesca Piccinini LE AMICHE - Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

- Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo ITALIA ARGENTINA - Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi