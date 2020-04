Pechino Express: le vincitrici sono le Collegiali

15 Aprile 2020 | 00:36 di Lorenzo Di Palma

A sorpresa, sono le Collegiali, le diciottenni Nicole Rossi e Jennifer Poni, già protagoniste di un’edizione de Il Collegio, sempre su Rai 2, da cui il nome, le vincitrici dell’ottava stagione di Pechino Express, una corsa tra tre nazioni e tre stagioni, l’estate della Thailandia, la primavera della Cina e l’inverno in Corea, e perciò ribattezzata “Le stagioni dell’Oriente”.

La vittoria della giovane romana Nicole e della bergamasca Jennifer è da vere outsider. Sono infatti partite piano, facendo quasi le turiste in Thailandia e rischiando più volte l’eliminazione. All’inizio nessuno avrebbe scommesso su di loro: “non ce davano una lira…” per dirla con Nicole. Ma poi con il susseguirsi delle tappe hanno incominciato a ingranare fino ad arrivare prime al Parco Olimpico di Seoul, dove il suono dei tamburi di un gruppo tradizionale ha scandito la loro vittoria, la vittoria della “new generation”, come dicono loro.

Le due hanno avuto la meglio su i Wedding Planner, ovvero Enzo Miccio, per tutti oramai “lo spietato”, e la sua assistente Carolina Gianuzzi, il cui nome ha continuato ad urlare anche per l’ultima puntata. Vincitori annunciati dopo il record di vittorie di tappe e di prove, si devono accontentare di un secondo posto, ma “non hanno nulla da rimproverarsi”, dice Enzo Miccio in lacrime nel finale, ed è vero: ci hanno provato fino alla fine.

Terze infine, le Top, Ema Kovac e Dayane Mello, che avevano in comune, prima di questo viaggio, solo la professione di fotomodella. Eliminate per prime a metà dell’ultima puntata, sono state comunque una rivelazione ed entrambe sembrano aver comunque guadagnato un’amica.

“Sono tornata bambina” ha detto alla fine Nicole Rossi, che da poco non lo è più. “Non voglio tornare a casa!”, ha confessato Jennifer Poni. Le crediamo.