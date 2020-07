“Pechino Express” passa a Sky: si chiamerà “Pekin Express”

22 Luglio 2020 | 10:35 di Giulia Ausani

"Pechino Express" cambia casa (e nome). Il famoso adventure game prodotto da Magnolia/Banijay lascia la Rai dopo otto stagioni e passa a Sky con il nome di "Pekin Express".

Cambia il nome, ma non la sostanza del format di origine belga-olandese: coppie di concorrenti noti al grande pubblico si sfidano in un viaggio a tappe in territori lontani, alla scoperta di tradizioni e culture diverse dalla nostra. Per ogni tappa, i viaggiatori hanno a disposizione solo uno zaino contenente beni di prima necessità e un euro al giorno a persona in valuta locale, denaro che non possono utilizzare per i trasporti: si basa tutto su resistenza fisica, spirito di adattamento e di iniziativa, e sulle capacità di arrangiarsi con i pochi mezzi a disposizione.

Non sono ancora stati annunciati i concorrenti della nuova edizione né il nome del presentatore o della presentatrice che con ogni probabilità andrà a sostituire Costantino Della Gherardesca, conduttore storico del programma su Rai2 dalla sua seconda edizione.