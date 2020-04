Peppe Vessicchio e Luciano Cannito: «Ecco come giudichiamo gli alunni di “Amici”»

Peppe Vessicchio: «Serviamo perché siamo più distaccati»

Presenza fissa a Sanremo fin dal 1990, Peppe Vessicchio è tra i maestri d’orchestra più famosi e applauditi della storia del Festival. Negli anni ha lavorato con tutti i più grandi nomi della musica italiana e oggi ad “Amici” segue e valuta ogni esibizione con il suo carattere affabile e un orecchio infallibile.

Maestro Vessicchio, come va con il ginocchio? So che ha avuto un problema...

«È un vecchia rogna, un versamento mi ha impedito di raggiungere la postazione in alto se non accompagnato, cosa che in questo momento non è possibile fare a causa dell’emergenza coronavirus. Ora sto meglio».

Perché il vostro giudizio durante la trasmissione è così importante?

«Perché tutti, dai professori agli stessi giurati vip, hanno uno “storico” con i concorrenti che li coinvolge in pregiudizi del tutto umani. Noi invece rimaniamo distaccati».

Quando sente dire che un’esibizione non è intonata, cosa pensa?

«Che a volte viene confusa la mancata intonazione con una “tessitura” della voce diversa dal solito».

Come fa a sentire bene le esibizioni?

«Ho delle cuffie che mettono in risalto la voce del cantante e la base, escludendo altri suoni. Si immagini con quel pubblico che giustamente urla, applaude e lancia pupazzetti cosa potrei capire! Senza pubblico è tutto più facile, ma lo dico a malincuore perché preferirei riaverlo».

Come nel calcio, nel canto si può... simulare un fallo?

«Certo, anche se spesso in modo non volontario. Le faccio due esempi: sporcando il suono “raschiandolo” perché la voce non riesce a portare una nota fino alla fine. O raggiungendo una nota alta “scalandola” invece di arrivarci in modo diretto».

Alcuni ragazzi sono stati accusati di essere poco “comunicativi” nel canto. Che ne pensa?

«Loredana Bertè l’ha detto spesso e non ha del tutto torto. Se un brano “arriva” o “non arriva” è anche un fattore tecnico e di dinamica espressiva della voce».

Come fa a non farsi coinvolgere dai caratteri forti dei concorrenti?

«Dico solo che per fortuna non ci hanno dato il cartellino rosso per comportamento scorretto (ride)!».

Sarebbe contento se venisse istituito un premio della giuria Var?

«Sarebbe un bel riconoscimento. Anche al Festival, le assicuro, i cantanti che ricevono i Premi della critica sono strafelici. Per alcuni rappresenta una forma di vittoria coerente con le proprie scelte artistiche».

Come uscirà la musica da questo periodo di emergenza?

«In questi giorni sto studiando le composizioni madrigali del 1500, per farle capire. Proprio come stiamo riscoprendo che i tortellini nascono dalla farina e non dalla busta di un supermercato, lo stesso forse accadrà con le canzoni».