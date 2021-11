Raimondo Todaro: «Danzate sereni, ma prima imparate a stare al mondo»

È il nuovo prof di "Amici": «La giornata vola, amo proprio tutto di quest’esperienza» Raimondo Todaro Giusy Cascio







Quest’anno ad “Amici” c’è un nuovo prof di ballo: Raimondo Todaro. Ogni domenica pomeriggio lo vediamo «beato tra le bionde», come dice lui, tra le colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Fa l’insegnante di danza da tanto tempo anche nella scuola di Catania che gestisce col fratello Salvatore; è stato 18 volte campione italiano di ballo in varie discipline ed è un volto noto della tv dopo aver lavorato a “Ballando con le stelle”.

Raimondo, come sta andando questa nuova avventura ad “Amici”?

«Mi piace tutto: la puntata vola perché mi diverto e i ragazzi hanno un grande talento. Maria De Filippi e tutta la squadra mi hanno accolto a braccia aperte fin dal primo giorno».

A Maria De Filippi l’altra domenica ha detto di avere uno spiccato sesto senso. Per cosa, in particolare?

«Per le persone: le capisco in un istante, a pelle».

Con Alessandra Celentano e Veronica Peparini non siete sempre d’accordo sulle esibizioni. Le teme o invidia qualcosa alle sue colleghe?

«Temo e invidio la stessa cosa: l’esperienza. Loro sono ad “Amici” da tanto tempo, quindi conoscono meglio le dinamiche di gara. Io imparo ora».

La “maretta” con Alessandra che vediamo in tv, dietro le quinte si calma?

«Le nostre non sono “liti” in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi. Ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca».

Sono più agguerriti i prof di ballo o quelli di canto?

«Quelli di canto: al momento mandano in sfida più ragazzi».

Per lei qual è la cosa più importante da far capire agli allievi?

«Che prima di imparare a ballare bisogna imparare a stare al mondo. Preferisco chi è volenteroso e deve magari affinare la tecnica rispetto al fenomeno che si comporta da bullo».

Lei da piccolo era il terrore o l’orgoglio degli insegnanti?

«Mai stato sospeso, mai stato dal preside. Ero il classico che “si impegna ma potrebbe fare di più”. Del resto, ho iniziato a ballare a 5 anni e mezzo e mi capitava di assentarmi da scuola per le gare. Ma ero giustificato».

Si ricorda com’era ballare da bambino? La sua prima compagna?

«Ricordo tutto: la prima esibizione, la prima gara, la prima compagnetta, Gaia, che era più grande di me. Con lei ballai poco, poi subentrò un’altra bimba, Veronica. La sento tuttora: si è sposata, ha due figli».

La sua famiglia è a Catania. Torna spesso a casa?

«Quando posso prendo un aereo, anche all’ultimo minuto, e vado giù. Ma con mamma, papà e mio fratello ci sentiamo ogni giorno sul gruppo WhatsApp di famiglia, i “Todaros”, dove ci scambiamo i video per vedere come crescono le bambine: mia figlia Jasmine, che ha 8 anni, e la cuginetta Asia, che ne ha 7, sono molto legate».

Il suo rapporto con Maria De Filippi si fortifica sempre di più?

«Maria l’ho conosciuta un po’ per volta grazie al lavoro di Francesca ad “Amici”come ballerina professionista (Francesca Tocca, ex partner di ballo di Todaro, diventata sua moglie e mamma della loro bambina. Per un certo periodo si sono separati, ndr). Quando mi ha chiamato ero felicissimo. Sapevo già che era una super professionista, ma rendersi conto di come governa lo show è un’altra cosa».

Quando con Francesca vi siete scambiati un bacio in tv, il pubblico ha capito che siete tornati insieme.

«Beh, sì, dietro le quinte lo sapevano tutti. Ma Francesca e io siamo riservati, non pubblicizziamo il nostro privato».

Meno male che Pio e Amedeo vi hanno costretti a baciarvi in onda!

«Mettiamola così, dai».

Per sua figlia sogna un futuro nel mondo dello spettacolo?

«L’importante è che sia felice, qualunque lavoro decida di fare. Certo, lei fa ginnastica artistica e la verve ce l’ha».

Un’ultima curiosità: gli anelli vistosi che porta sono portafortuna?

«Mi piacciono e li cambio spesso. L’unico gioiello che non tolgo mai è la catenina della comunione col crocifisso, un oggetto di famiglia».