«RDS Academy»: riparte il talent per aspiranti conduttori radiofonici

17 Novembre 2018 | 09:00 di Lorenzo Di Palma

Riparte dal 17 novembre, ogni sabato dalle 12.20 su Real Time, il talent show per chi sogna di entrare nel mondo della radio: RDS Academy, l’accademia che prepara speaker professionisti, in cui il vincitore avrà un contratto di un anno come conduttore radiofonico.



In giuria sono confermati Anna Pettinelli, voce storica di RDS e direttrice esigente dell’Academy, e Matteo Maffucci, frontman degli Zero Assoluto e insegnante di "musica radiofonica" nelle scorse edizioni. Grande ritorno invece per Giovanni Vernia, comico, attore e conduttore radiofonico, che dopo la prima edizione sarà di nuovo tra i giudici dell’accademia. La conduzione è affidata anche quest’anno a Rossella Brescia, voce narrante dell’avventura dei ragazzi. Mentre la novità di questa stagione è la striscia di daytime dal lunedì al venerdì alle 19:10, con brevi clip da 2 minuti per raccontare la vita nell’Academy.

Si partirà come sempre dalla selezione dei 9 talenti da ammettere nell’Academy tra le migliaia di aspiranti speaker che si sono presentati alle selezioni preliminari. Una volta ammessi all’interno dell’accademia, i concorrenti inizieranno il loro percorso di formazione, tra sfide e tante prove sul campo. Ma anche numerose lezioni di approfondimento tenute da tutor d’eccezione come Enrico Mentana (direttore TG La7), Ernesto Assante (giornalista e critico musicale de La Repubblica) e Robert James Perilli (direttore della scuola di lingue R&C Languages). Nel corso delle puntate, inoltre, si susseguiranno diversi ospiti, protagonisti di punta del panorama musicale italiano: The Kolors, TheGiornalisti e Enrico Nigiotti.