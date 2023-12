Rebecca Staffelli: «Prego prima della diretta, dopo mangio»

Nelle puntate del "Grande Fratello" raccoglie i commenti del pubblico sullo show Rebecca Staffelli Giusy Cascio







Fresca e spigliata, Rebecca Staffelli è il volto giovane di questa edizione del “Grande Fratello”: ha costantemente il polso della situazione sulle reazioni del pubblico a ciò che avviene all’interno della Casa e le racconta in diretta.

Rebecca, ma a lei che cosa piace di più della sua avventura nello show?

«È la prima esperienza in un programma tv con un ruolo tutto mio e l’entusiasmo cresce di puntata in puntata. Il reality è come un grande romanzo popolare in cui si raccontano tante storie. E questa cosa mi affascina al cento per cento».

A che punto della serata arriva il picco massimo di coinvolgimento del pubblico, secondo lei?

«Non posso distrarmi neanche un attimo (ride), perché durante la puntata può succedere di tutto in ogni istante. Seguo pure il daytime ogni giorno e sto attenta ai commenti dalla Rete anche durante le pause pubblicitarie».

Partecipa alle riunioni con gli autori?

«Sì, il confronto costante è essenziale per non perdersi nulla, 24 ore su 24».

I concorrenti più seguiti, amati e commentati in questo momento?

«Il podio assoluto ora vede protagonisti Mirko, Perla e Greta. Ma l’attenzione si sposta a fasi. Per esempio, sono state seguitissime anche le dinamiche tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi».

Un consiglio che le ha dato il conduttore Alfonso Signorini per vivere al meglio il suo ruolo?

«Quello di essere me stessa: me lo dicono tutte le persone che mi vogliono bene e me lo dico anche da sola. È più semplice essere veri che interpretare un ruolo».

Con Cesara Buonamici parlate dietro le quinte?

«Per me è un punto di riferimento, una donna meravigliosa anche fuori dalla tv».

Ha una stylist che la aiuta a scegliere gli abiti scintillanti che indossa?

«Sì, ma ci metto anche il mio gusto. I look devono farmi sentire bene. E visto che con il mio sgabello non troppo comodo siamo “nemici-amici”, alterno abiti lunghi a pantaloni e tute, più confortevoli se sto seduta».

L’essenziale che tiene nella sua borsetta?

«Il burrocacao, perché in questo periodo col freddo le labbra si seccano un po’, le chiavi, il portafogli, il telefonino e il caricabatterie».

Un oggetto che non manca mai nel suo camerino?

«Una candela profumata alla vaniglia o alla cannella».

Un rito speciale prima di entrare in studio?

«Dico una preghiera. Credo in Dio e nelle energie: nelle buone vibrazioni che mi trasmettono il mio staff e il pubblico a casa».

Invece la prima cosa che fa a diretta conclusa?

«Mangio!».

Da bambina voleva diventare un’artista nel mondo dello spettacolo, o aveva altre idee?

«Sono cresciuta in una famiglia in cui si respirava il contesto del mondo dello spettacolo (il papà di Rebecca è l’inviato di “Striscia la notizia” Valerio Staffelli, la mamma è Matilde Zarcone, che è stata showgirl a “Buona Domenica”, ndr) e ho capito subito che avrei voluto fare questo lavoro, è stato naturale. Quindi ho iniziato a cantare, ballare, suonare la chitarra e a studiare recitazione».

Mamma e papà l’hanno incoraggiata?

«Sempre. Mi hanno anche messo in guardia sulle difficoltà del settore, raccomandandosi: “Studia, studia, studia. Vai avanti e credici”».

Il suo motto di vita?

«Se vuoi, puoi».

Lei è anche una speaker di Radio 105, dove dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23 conduce “105 Night Express”. Come si è appassionata alla radio?

«Merito del mio fidanzato Alessandro (Basile, imprenditore pugliese, ndr), che è anche il mio manager. Tre anni fa, visto che non sto zitta un attimo, mi ha detto: “Come ti si spegne? Sei una radiolina!”. Da lì è nata l’idea di provare a fare radio. La musica è la mia passione: mi accompagna da quando mi sveglio a quando vado a dormire».

Sogni nel cassetto?

«Ho una cabina armadio di sogni: sono così tanti che non saprei da dove iniziare».

Tra i desideri c’è anche quello di condurre un programma tutto suo?

«Certo, ma bisogna essere preparati. Tempo al tempo».

Si immagina anche l’abito bianco, prima o poi?

«Con Alessandro ci amiamo tantissimo. E tra i miei sogni c’è quello di mettere su famiglia con lui e diventare una giovane mamma».