Riparte la scuola di “Amici”

Da domenica 29 settembre torna il talent ideato e condotto da Maria De Filippi







Conto alla rovescia per il ritorno del seguitissimo talent di Canale 5. Da domenica 29 settembre riapre la scuola di "Amici", il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla 24a edizione. E anche quest’anno ci appassioneremo ai giovani cantanti e ballerini che, guidati dai prof di canto e ballo, forgeranno il loro talento. In attesa, poi, dell’edizione serale del programma, in arrivo in primavera.

La scorsa edizione di "Amici" ha visto il trionfo della cantante Sarah Toscano. E nel corso degli anni, il talent ha sfornato nomi che si sono imposti nel panorama musicale, da Elodie ad Annalisa, da Emma ad Alessandra Amoroso e i The Kolors. Senza dimenticare Stefano De Martino, Angelina Mango e Irama.