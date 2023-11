Risate, emozioni e colpi di scena a “Tú sí que vales”

Verso la finale, il meglio dello show del sabato sera di Canale 5 Alessandro Alicandri







Ne eravamo certi, ma ora è sotto gli occhi di tutti: anche questa edizione di “Tú sí que vales” è un successo. Qui ripercorriamo tutto ciò che l’ha reso lo show più amato del sabato sera, in attesa di conoscere il nome di chi trionferà nella finale del 18 novembre. Parte la clessidra: iniziamo.

Fenomeno Littizzetto

Una sferzata di novità viene da Luciana Littizzetto, che ha portato qui la sua tagliente comicità, conquistando tutti. Nella prima puntata ha detto: «Non so se sarò in grado con tutti questi “mostri” della televisione. Gerry è lo spirito guida di mia madre. Se è in televisione, quando la chiamo mi dice: “Aspetta, c’è Gerry” come se fosse suo figlio. Poi c’è Maria che è la mia “mostra” del cuore, Sabrina che è la gnocca più gnocca d’Italia. Poi c’è Rudy... che però non si capisce perché sia qui!». E infine aggiunge: «Insomma, sono qui per sostituire Belen».

Il bonus clessidra

Un’altra grande novità di quest’anno, fonte di suspense, è stata il bonus clessidra. Finora se i quattro giudici erano favorevoli e il pubblico votava al 100 percento per portare avanti un concorrente nella gara, questo guadagnava il diritto di partecipare alla finale. Da questa edizione, se il pubblico votante in studio non è unanime, grazie al bonus fornito da uno dei giudici un artista può esibirsi di nuovo per convincere la giuria popolare. I primi a superare questa prova (che mette sotto sforzo nervi e fisico) sono stati i giocolieri Messoudi Brothers, capaci di togliersi i vestiti durante le loro evoluzioni con le clavette.

Il ritorno di Giovannino

Se Sabrina Ferilli quest’anno pensava di liberarsi di Giovannino, il folle omino rosso sotto il cui mantello si nasconde il bravo attore Giovanni Iovino, si sbagliava di grosso. Con le sue incursioni comiche, tra i consueti petardi e i tentativi (vani) di conquistare l’affetto di Sabrina si è fatto notare in ogni modo. Tra giochi, balli e scenette surreali, ha persino volato sopra lo studio appeso a dei cavi. La sua imprevedibilità l’ha reso un idolo dei bambini.

Che brava Giulia!

Entrata in punta di piedi nel 2021 con tanta voglia di mettersi in gioco, in questa edizione Giulia Stabile ha preso le redini della conduzione accanto a Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Con la sua dolcezza e la sua spontaneità ha superato ogni timidezza lanciandosi anche in mezzo alle esibizioni, come ha mostrato ballando, per esempio, con un gruppo di fenomenali danzatori francesi, i Les Sancho.

Dai social a Canale 5

Il programma è da sempre attento ai fenomeni che arrivano dal web, e anche quest’anno non sono mancati. Un esempio è Mario Forlano, sensazionale cantante e ballerino che sfida i pregiudizi verso le persone con corpi non convenzionali. Abbiamo visto anche Joey e Rina, il celebre duo della scuola catanese di ballo e fitness, che tutti ricordiamo grazie alla loro coreografia sulle note di “Bellissima” di Annalisa. È passato di lì anche Stefano Nobile (in arte Ken Lee), diventato famosissimo perché finge con ironia di essere un esperto di arti marziali: è seguito sul web da oltre un milione di persone.

I giudici... cantanti

Come da tradizione, i giudici non sono in studio solo per dare le loro opinioni e votare, ma anche per mettersi in gioco nelle situazioni più improbabili. In questa edizione abbiamo assistito a una vera e propria gara di “playback” in cui bisognava metterci più convinzione possibile. Nella settima puntata la rubrica “Re del playback” ha premiato i suoi vincitori: Maria De Filippi (straordinaria nelle movenze di Emma Marrone) e Rudy Zerbi nei panni di Kekko dei Modà.

La Scuderia Scotti

Gerry da sempre ama i concorrenti senza grandi capacità ma davvero simpatici. Ora ha deciso di lanciare (non sul serio) la sua “Tele Scuderia”, la prima tv “in eurovisione” con tanti nuovi format e come protagonisti i suoi talenti incompresi, che si destreggiano tra prove di abilità, televendite e un quiz da dentro una bacinella chiamato “Doccia libera” ispirato al suo programma “Caduta libera”. Ha garantito divertimento e follia anche grazie alla presenza dei suoi fidi assistenti, i gemelli Tip e Tap.

Non mancano i talenti

In tutto questo divertimento, non sono mancate le grandi esibizioni di artisti provenienti da ogni parte del mondo come i “Just two men”, due ragazzi ucraini esperti in acrobazie aeree o il giovane illusionista francese Enzo Weyne, capace di sparire in pochissimi secondi da una sedia posta su un tavolo e per giunta incappucciato. Dall’Italia invece siamo rimasti incantati da Samuele Palumbo, bambino di 12 anni in grado di suonare il violino come un professionista. Ci ha emozionato anche la storia di Marley, il primo cane non vedente operativo nella Protezione civile.