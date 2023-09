Ritornano le storie della famiglia Kardashian

Su Disney+ riparte il docureality sulle sorelle più famose del mondo Redazione Sorrisi







Bellissime, alla moda, esagerate. Sono le sorelle Kardashian, che da anni raccontano la loro vita in un docureality: dal 2007 al 2021 lo fecero in “Al passo con i Kardashian”, poi dal 2022 è arrivato questo “The Kardashians” di cui dal 28 settembre arriva la quarta stagione.

Ancora una volta le principali protagoniste sono Kourtney, Kim, che sfoggerà un look completamente rivoluzionato con capelli biondo platino, e Khloé. Ma, accanto a loro, troviamo anche le sorellastre Kendall e Kylie Jenner: sono le due figlie che la “matriarca” Kris ha avuto dal suo secondo matrimonio con William Jenner (ex decatleta che poi ha cambiato sesso e oggi, col nome di Caitlyn, è una paladina dell’inclusività).

Tra i momenti clou della stagione: Kourtney annuncerà al marito, il batterista Travis Barker dei Blink-182, di essere incinta, Khloé avrà un periodo difficile col compagno Tristan Thompson e Kim entrerà in rotta di collisione con il resto della famiglia.