“Rossofuoco” di Mida è un successo: dalla cameretta a “Amici”

Nella sua biografia su Spotify dice. "Le bio sono noiose ascolta la mia musica, parla lei per me". Oggi ci proviamo noi Alessandro Alicandri







Non è così scontato, anzi non lo è affatto, che un brano presentato in un talent venga certificato disco d'oro e veleggi tra i brani più ascoltati su Spotify in Italia da mesi. Ancor meno scontato è che quel brano diventi un successo anche per le persone che "Amici" non l'hanno mai guardato, scoprendo solo seguendo Mida sui social che in questo momento è uno dei nomi più interessanti dell'edizione 23 di "Amici". Ecco quindi come Mida è arrivato fino a qui.

Christian Mida, nato il 16 dicembre del 1999, è una persona tanto giovane quanto determinata. La sua accedemia, fin dal 2015, prima di "Amici" è stata un po' la strada e un po' lo studio di registrazione che frequenta con tutta la passione di chi vuole fare musica ma vuole anche sfondare. Nato da mamma venezuelana e papà italiano, viene dal vero rap di nuova generazione. Dopo aver vinto l'ottava edizione della Honiro Rap Battle Night di Milano, si è fatto conoscere con un freestyle su YouTube chiamato "Ovidio" (il riferimento è Piazza Ovidio, in zona sud est di Milano, nell'estrema periferia). I risultati di quel video hanno incoraggiato la sua produzione di musica. La svolta, come spesso capita in questi anni è grazie a due fattori della stessa importanza: i social e la sua costanza assoluta.

Nel 2021 pubblica "Ricordami di scordarti", un brano che entra presto in trend su TikTok rendendolo popolarissimo nella generazione Z per un motivo molto semplice: parla di una sua ex. Su questo suo essere "un ragazzo che scrive brani dedicati alle ex" ci si è costruito un po' il suo primo successo, concetto sul quale ha molto giocato nei suoi video divertenti spesso ambientati in cameretta o in auto, collaborando tantissimo con il suo braccio destro alla produzione LAX, al quale deve moltissimo.

"Lento", "Stupido sentimento", "Fidati di me" con Olly, "Oro". Mida sta iniziando a ramificare la sua rete, forte dei suoi numeri e della sua spinta creativa e i numeri continuano a essere importanti ma mai come la sua "Ricordami". Un trampolino di lancio lo trova nel 2022 arrivando alla serata finale di Sanremo Giovani con il brano "Malditè", un brano che non si qualifica per la finale nonostante quell'anno di artisti ne passassero 6. Tra quei nomi, c'è anche Olly. Il brano, in ogni caso, va piuttosto bene.

Un guerriero non si arrende al primo colpo preso e continuerà, senza mai abbattersi, a diffondere nuova musica. Questo fino alla sua partecipazione a "Amici", il cui accesso arriva subito fin dal primo giorno di messa in onda. Da qui, arriva "RossoFuoco", brano prodotto da GNRD (Gianmarco Grande) presentato nella sesta settimana e che poco tempo dopo, a fine dicembre, ottiene il disco d'oro.

Mida nel suo percorso a Amici si sta mettendo molto in gioco e non potrebbe essere altrimenti facendo parte della squadra di Lorella Cuccarini, una guida che proietta i suoi alunni al Serale fin dal primo momento. Grazie al suo impegno e a una sola sfida, ha mostrato il suo carattere (ma quello lo conoscevamo già) ma anche la sua voce lontano dagli effetti dell'autotune, un tema molto caro a Lorella che rappresenta per lei e per parte del pubblico da casa una garanzia inequivocabile delle sue capacità.

Già da molti mesi ormai, è vicino alla ballerina Gaia. Sono molto diversi e teneri: lei è timida e riflessiva, lui estroverso e diretto. Questa loro amicizia speciale, culminato in un rapporto vero e proprio anche grazie allo zampino di Mew, è costruttivo per entrambi. Il loro scambio continuo (anche in puntata, non smettono mai di parlare) li sta aiutando a bilanciarsi e sostenersi in un contesto come questo dove tra prove, voti e classifiche, non è sempre facile rimanere sereni.

"Rossofuoco" è una dolce serenata di un uomo innamoratissimo. Dietro il vestito da brano trap, è una power ballad potentissima dove sentimenti d'anima e carnali si mescolano come in qualsiasi relazione guidata da sensazioni forti. Di recente ha pubblicato anche i brani "Mi odierai", prodotto da JVLI e da pochissimo anche "Fight club" dalle ispirazioni funk.