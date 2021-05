Sangiovanni: «Speravo davvero che ad “Amici” vincesse Giulia»

Per molti era il vincitore annunciato, ma anche da secondo classificato non si sente affatto uno sconfitto Alessandro Alicandri







Per molti Sangiovanni (vero nome Giovanni Damian) era il vincitore annunciato di “Amici”, ma anche da secondo classificato non si sente affatto uno sconfitto. «Speravo che vincesse Giulia e non lo penso da ora, lo penso da mesi» dice affettuoso.

Il tuo trionfo è stato il successo dei singoli.

«E chi se lo aspettava! Quando ho compilato la scheda di iscrizione al casting ho scritto che sognavo un Disco d’oro disegnando vicino e in modo ironico una faccina che sorride. Oggi “Lady” è doppio Disco di platino, è pazzesco».

Rudy Zerbi ti ha detto: «Tu fai stare tutti bene quando canti».

«Sono parole stupende. Secondo me chi fa musica ha questo preciso dovere».

Mi dici la cosa che ti ha colpito di più durante i “firmacopie” in giro per l’Italia?

«Tanti mi hanno ripetuto le parole dette da Maria De Filippi: “Se potessi darti un Disco di platino umano, te lo darei”. Mi emoziona tanto essere visto come una bella persona dagli altri, in passato devo dire che in pochi mi hanno fatto sentire così».

Madame sui social ha fatto un tifo sfegatato per te.

«Ci conosciamo da anni, mi vuole molto bene e io gliene voglio altrettanto. È un’artista enorme e con un’anima dal valore ancora più grande».

Ora che farai, Sangio?

«Penso al mio futuro con più sicurezza. Ho voglia di scrivere e cantare tante altre cose. Mi creda, la cosa di cui godrò di più non è la notorietà o avere un disco fuori, ma non sentirmi più uno “strambo” emarginato».