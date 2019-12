“Sanremo 2020”: le nuove proposte al Festival

Foto: Amadeus posa in esclusiva per Sorrisi per il suo primo servizio da conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. Intanto è in onda su Raiuno con “Soliti ignoti - Il ritorno“ - Credit: © Pigi Cipelli

19 Dicembre 2019

Il 19 dicembre 2019 il regalo di Natale arriva in anticipo con una delle notizie più attese: ecco quali sono gli otto partecipanti nella categoria Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo 2020. Negli speciali del sabato in compagnia di Marco Liorni a “ItaliaSì” abbiamo visto la selezione che portato a scremare i 20 semifinalisti fino a a conoscere 10 ragazzi che vedremo all'opera stasera per “Sanremo Giovani 2019”. Shari, Avincola, Marco Sentieri, Fasma, Jefeo, Thomas, gli Eugenio in via di gioia, Rèclame, Fadi e Leo Gassmann. In questo articolo vi diremo tutto sulla serata condotta da Amadeus con una giuria d'eccezione formata da Antonella Clerici, Gigi D'Alessio, Pippo Baudo, Carlo Conti e Piero Chiambretti.

Chi vincerà?

Il cast delle nuove proposte sarà composto da cinque dei 10 ragazzi sopra citati secondo il voto congiunto di varie giurie: commissione musicale del Festival, giuria demoscopica, giuria televisiva (ne abbiamo parlato sopra) e televoto. A loro si aggiungono due giovani proveniente da Area Sanremo e infine una ragazza è già certamente passata e ci riferiamo a Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young.

Due chiacchiere con Antonella Clerici

Incontrata da Sorrisi, ecco le dichiarazioni di Antonella Clerici.



«Sì, è la prima volta che faccio da giurata a tutti gli effetti, chi nasce come conduttrice è una conduttrice. Però di talent ne ho condotti tanti e anche se non sono una professionista della musica o un discografico credo di aver acquisito una certa sensibilità nel cogliere i gusti del mio pubblico, che sono anche i gusti del pubblico popolare».



«Credo che il vero talento possa venire allo scoperto dagli 8 ai 18 anni. Non dico che non possano esserci degli exploit, ma a mio avviso vale un po' come per i calciatori: se hanno grandi capacità, escono fuori prestissimo».



«Negli anni sono passati dai miei programmi Il Volo ma anche l'ultima vincitrice di X Factor Sofia Tornambene per passare dalla Tecla. Per fortuna non devo giudicarla perché sarei davvero troppo di parte».



«Un invito al Festival da parte di Amadeus? Mi credete se vi dico che è la prima volta che sento questa cosa? Ufficialmente non sono stata invitata, se come so l'ha detto in conferenza stampa, forse questa sera potrebbe arrivare l'invito vero e proprio. A Sanremo non si dice mai di no, al Festival non si dice mai di no, è una Festival, in particolar modo quello dei 70 anni. L'ho condotto, l'ho condotto da sola, non ho più niente da dimostrare. Mi piace pensarlo come un divertimento e non avere più una responsabilità come conduttrice».

Le canzoni in gara (e gli autori)

Shari con Stella (di Shari Noioso)

Avincola con Un rider

Marco Sentieri con Billy Blu

Fasma con Per sentirmi vivo (L. Zammarano, T. Fazioli)

Jefeo con Un due tre stella (A. Caldieri, A. Moroni, F. Migliano)

Thomas con Ne80 (D. Lazzarin, F. Nardelli, Thomas Bocchimpani)

Eugenio in via di gioia con Tsunami (D. Faini, E. Via, E. Cesaro, L. Federici, P. Di Gioia)

Rèclame con Il viaggio di ritorno (E. Roia, G. Roia, M. Fiore, R. Roia, D. Sinigallia)

Fadi con Due noi (A. Filippelli, T. Fadimiluyi)

Leo Gassmann con Vai bene così