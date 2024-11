Sanremo Giovani 2024: la seconda puntata. Vincitori ed eliminati del 19 novembre

Cos'è successo durante la seconda serata del talent Rai condotto da Alessandro Cattelan su Rai2 Paolo Di Lorenzo







Continua ad appassionare "Sanremo Giovani", il talent canoro presentato da Alessandro Cattelan e in onda martedì 19 novembre in seconda serata dalla Sala A di via Asiago.

Lo show dedicato alla selezione delle Nuove Proposte funge, a tutti gli effetti, da anticamera del Festival della canzone italiana previsto dall'11 al 15 febbraio 2025. Dopo i trionfi di Mew, Tancredi e Mazzariello nel corso della prima puntata, scopriamo chi sono i prossimi semifinalisti.

A giudicarli la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo - Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Ciao sono Vale con il brano “Una nuvola mi copre”, Grelmos con “Flashback”, Moska Drunkard con “Trinacria”, Rea con “Cielo aperto”, Selmi con “Forse per sempre” e Settembre con “Vertebre”.

Sanremo Giovani 2024 seconda puntata, chi è stato eliminato

Si parte con il primo match: Grelmos che canta “Flashback” si scontra con Rea che si esibisce presentando il suo inedito “Cielo aperto”. Grelmos passa il turno.

Il secondo scontro della serata vede l'ex finalista di “X Factor” Settembre cimentarsi nella sua “Vertebre” per misurarsi con Moska Drunkard che ha portato “Trinacria”. Supera la sfida Settembre.

Infine è il turno di “Una nuvola mi copre” targata Ciao sono Vale, che se la vede con Selmi e la sua emozionante “Forse per sempre”: è Selmi a uscire vittorioso.

Come funziona Sanremo Giovani

Grelmos, Settembre e Selmi si uniscono a Mew, Tancredi e Mazzariello nella line-up dei 12 protagonisti che si esibiranno alla semifinale del 10 dicembre. Mancano altri due appuntamenti, quelli del 26 novembre e del 3 dicembre, che decreteranno tre semifinalisti a serata.

Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai1 accederanno soltanto in sei, mentre due giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo. I primi tre classificati entreranno in gara, per direttissima, al Festival di Sanremo 2025 portando lo stesso brano con cui si sono esibiti a "Sanremo Giovani".