Sanremo Giovani 2024: la terza puntata. Vincitori ed eliminati del 26 novembre

Paolo Di Lorenzo







Ci avviciniamo alle battute finali di "Sanremo Giovani", il talent canoro condotto da Alessandro Cattelan e in onda martedì 26 novembre in seconda serata dalla Sala A di via Asiago.

Lo show dedicato alla selezione delle Nuove Proposte costituirà, per sei fortunati, l'accesso diretto al Festival della canzone italiana che si terrà dall'11 al 15 febbraio 2025. Fino a questo momento erano in sei ad essersi qualificati per la semifinale: Mew, Tancredi e Mazzariello e Grelmos, Settembre e Selmi. Scopriamo i tre concorrenti che l'hanno spuntata nel terzo appuntamento del 26 novembre.

Sanremo Giovani 2024 terza puntata, chi ha vinto e gli eliminati

Come sempre, i vincitori sono stati stabiliti tramite sfida diretta: nel giro di tre manche, i sei artisti si sono dati battaglia a suon di inediti per garantirsi uno dei tre posti in palio per la semifinale del 10 dicembre. Ecco quali sono stati, in ordine di apparizione, i match della terza serata.

Si comincia con l'ex allievo di "Amici" Alex Wyse che porta il brano "Rockstar": Alex se l'è giocata con Nicol e la sua "Come mare". La vittoria è andata a Alex Wyse, che passa il turno.

Dopodiché è toccato ai Cosmonauti borghesi con "Aurora tropicale" contro "Vengo dal sud" cantata da Bosnia. Il responso è stato favorevole per quest'ultimo, che accede alla semifinale.

Ultimo scontro per Giin con "Tornare al mare" e "J'adore" di Arianna Rozzo: la loro battaglia musicale ha visto Arianna trionfante e volare in direttissima verso il 10 dicembre.

Ricordiamo che la giuria è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo, Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Come funziona Sanremo Giovani

Alex Wyse, Bosnia e Arianna Rozzo si uniscono a Mew, Tancredi, Mazzariello, Grelmos, Settembre e Selmi nella line-up dei 12 protagonisti che si esibiranno alla semifinale del 10 dicembre. Ci separa un solo appuntamento alla conclusione della rassegna: quello del 3 dicembre, durante il quale verranno annunciati gli ultimi tre semifinalisti.

Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai1 avranno accesso soltanto in sei, mentre due giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo. I primi tre classificati entreranno in gara, per direttissima, al Festival di Sanremo 2025 portando lo stesso brano con cui si sono esibiti a "Sanremo Giovani".