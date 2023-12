Sara Croce, protagonista a “Ballando con le stelle”: «Ho un piano b…»

La modella racconta la sua esperienza al talent di Rai1 Tiziana Lupi







Non è facile in questi giorni intervistare Sara Croce. Le prove di “Ballando con le stelle” sono totalizzanti: «Ci viene chiesto un minimo di tre ore al giorno ma ne facciamo tutti di più. E avendo a disposizione le sale a turno, ognuno si è trovato il suo posto nei corridoi» racconta sorridendo. Ora, però, è in un momento di pausa e fa volentieri il punto sulla sua esperienza nello show di Milly Carlucci.

Sara, come va?

«Fatico, ho scoperto muscoli di cui nemmeno immaginavo l’esistenza e mi sono anche rotta una costola, ma va tutto benissimo. Anche perché era la terza volta che provavo a entrare nel cast del programma e finalmente ce l’ho fatta!».

Perché non l’avevano accettata le volte precedenti?

«Non lo so. Probabilmente non avevano visto quello che, invece, hanno visto questa volta. Quel qualcosa in più: la bellezza non basta. Sono contenta perché “Ballando” si è rivelata un’esperienza anche terapeutica».

In che senso?

«Il ballo ti mette a nudo. Quando sei sulla pista devi far uscire le tue emozioni e trasmetterle a chi ti guarda. Purtroppo questo è da sempre un mio problema, ho una sorta di blocco emozionale. Grazie a “Ballando”, però, ho imparato piano piano ad aprirmi».

Le critiche della giuria nei suoi confronti non sono mancate…

«È vero ma le critiche, anche quelle più crude, mi sono servite. Mi ha fatto piacere che Selvaggia Lucarelli abbia detto che tra tutti i concorrenti sono quella che è migliorata di più. Il mio motto, da sempre, è “Oggi è meglio di ieri”».

E domani?

«Quando finirà “Ballando” andrò in America, lasciando però un piede in Italia per eventuali proposte di lavoro che dovessero arrivare».

Che cosa vorrebbe fare?

«Dopo la moda e la televisione, vorrei provare con la recitazione. Sto già studiando per questo».

Pensa al cinema?

«Perché no? Se devo sognare, meglio farlo in grande. Però il mio futuro non è necessariamente nel mondo dello spettacolo».

Cioè?

«Io sono sempre stata bene sul palcoscenico, fin da bambina con le recite a scuola. Poi sono venute le passerelle della moda e la televisione. Il mio sogno, però, è essere economicamente indipendente dal mondo dello spettacolo per poter scegliere tra le proposte che arrivano».

E come pensa di riuscirci?

«Innanzitutto ho studiato e mi sono laureata in Comunicazione d’impresa. Poi quest’anno ho fondato insieme con un mio amico una società di organizzazione di eventi».

Il cosiddetto “piano B”.

«Direi anche “C” e “D” (ride)».