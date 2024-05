Sarah, la vincitrice di “Amici”: «E pensare che un anno fa cantavo al karaoke»

Parla la fresca vincitrice: «Non ce l’avrei fatta senza il sostegno di Lorella Cuccarini e Maria De Filippi» Alessandro Alicandri







Sarah Toscano ha da poco scattato una foto, poi pubblicata sui social, dopo uno dei primi incontri con i fan in giro per l’Italia. Ci sono tanti regali, qualche braccialetto (sono la sua ossessione scaramantica) ma soprattutto un sacco di lettere, scritte a mano come si faceva una volta. La cantante vincitrice del Serale di “Amici” ha solo 18 anni, ma ha scatenato un amore verso di lei incredibile, in un trionfo che ha sconvolto i pronostici e ha stupito soprattutto lei.

Sarah, sei ancora sotto shock?

«Abbastanza, non sto capendo niente. Meno di un anno fa ero in casa a cantare per i cavoli miei o al massimo al karaoke, e oggi le persone mi riconoscono per strada. La cosa è strana ma davvero entusiasmante».

Hai capito perché hai vinto?

«Credo perché ho vissuto l’opportunità al 300%. Non c’è spazio per vedere tutto in tv, ma noi studiamo nelle sale tante ore al giorno. È utile se ti impegni, se chiedi aiuto e approfitti di quel banco. Ne ho fatto tesoro e penso che il pubblico se ne sia accorto».

Hai avuto la tenacia di una grande sportiva. D’altronde sei anche una tennista...

«Grazie! Il tennis, che ho praticato a livello agonistico fino a poco tempo fa, è stato fondamentale. È uno sport individuale: se vinci, vinci tu e basta, idem se perdi. Sul campo la pallina quasi me la mangio da quanto voglio farcela».

Infatti ti sei definita come una ragazza competitiva.

«Sì, ma nel senso più leale e sportivo del termine».

Spesso ti abbiamo vista tifare più per gli altri che per te stessa. Come mai?

«Guardavo tutti i concorrenti del Serale con gli “occhi grandi”, affascinata dallo spettacolo che davano sul palco. Quando toccava a me entravo “in gara”, ma seduta sulle panchine in attesa ero la fan di “Amici” che sono sempre stata da casa, ma con il lusso di poter vedere lo spettacolo dalla prima fila».

Ti si vedeva spesso ipnotizzata dalle esibizioni di ballo.

«Lo ero perché nel talent ho scoperto quanto mi piace la danza. Infatti ho amato le lezioni di “staging”, ore di “presenza scenica” fatte prima dalla ballerina professionista Elena D’Amario e nel Serale da Isobel Kinnear, che mi è stata vicina in modo stupendo. Così come Giulia Stabile e tutti i professionisti».

Queste lezioni ti hanno aiutato a combattere le tue insicurezze?

«Sì, a volte non sapevo davvero come muovermi. Perché un conto è avere un carattere adatto, un conto è saperlo mostrare sul palco. Mi riguardavo e mi dicevo: “Sono imbarazzante”. Mi vergognavo, forse per inesperienza. Per questo al Serale ho rischiato tre volte di uscire... Ma stare “in bilico” mi ha aiutato a reagire».

Lorella Cuccarini è stata la tua professoressa. Quanto ti ha supportato in questi mesi?

«Tanto. La cosa più bella è che mi ha difeso fin dal primo minuto, quando Anna Pettinelli ha interrotto la mia prima esibizione in studio. Lei ha visto delle cose in me che nessuno vedeva, nemmeno io... Non ha mai voluto che primeggiassi, voleva solo che mi divertissi. Ho fatto di tutto, credimi, per non deluderla. Ringrazio anche Maria De Filippi che mi ha aiutato tantissimo a lasciarmi andare».

La tua famiglia quanto è stata importante nel tuo percorso fino a qui?

«Fondamentale. A 4 anni mio padre Marco mi ha chiesto cosa volessi fare come hobby. Gli ho risposto di voler suonare il pianoforte, che già si suonava in famiglia, e di giocare a tennis. I miei genitori mi hanno subito permesso di fare entrambe le cose. Mi ritengo molto fortunata».

Di grande sostegno è stato anche tuo fratello Lorenzo. Avete un rapporto eccezionale.

«È vero! Siamo più che fratelli. Tanto litigavamo da piccoli, quanto siamo inseparabili adesso. Mi hanno detto che quando sono arrivata in finale mio fratello, che nessuno ha mai visto piangere, per mezz’ora non è riuscito a trattenere le lacrime dalla gioia».

Nel tuo album c’è anche “Sexy magica”, un brano che è stato un po’ una svolta per te.

«Sì, è come se con ogni mio inedito crescessi un po’ di più. “Sexy magica” sembra solo invitare le persone a vivere una serata con leggerezza. In realtà è un invito anche a me stessa a vivere in modo giocoso ogni giorno. Da lì molti si sono accorti che stavo “sbocciando”. Dev’essere magica davvero questa canzone».

L’unica cover presente nel disco è “Voilà”, il brano francese presentato all’Eurovision Song Contest del 2021. Ti piace cantare in altre lingue?

«Tanto. Mia mamma Petra è di origine tedesca e fino allo scorso anno studiavo al liceo linguistico. Conosco (anche se alcune lingue solo a livello scolastico) francese, spagnolo, tedesco e inglese. Per questo finirò la scuola quanto prima».

Ti chiedono spesso cosa farai dei 157 mila euro vinti, ma so che ci sono due temi di cui non ti piace molto parlare: dei soldi e del futuro.

«Già. Sui soldi o sul successo si nutrono delle aspettative eccessive e io odio le delusioni. Ho scritto ai fan sui social e li ho ringraziati soprattutto per il tempo che mi hanno dedicato. È la cosa che ha più valore per me oggi».

Quando hai vinto, la ballerina Marisol ha fatto un salto di gioia alto come lei. Vi siete viste dopo la fine del programma?

«Sì! Avrei fatto lo stesso perché siamo identiche. Siamo entrate nel talent a 17 anni convinte di uscire dopo una settimana, eravamo tanto severe con noi stesse quanto insicure delle nostre capacità. Per questo ci siamo impegnate tanto e siamo arrivate lontano, fino al traguardo. Quel suo gesto mi ha riempito di gioia ed è un po’ la prova di quello che secondo me rappresenta “Amici”. Non è una competizione o solo un talent, ma una scuola di vita, perché un salto così lo si fa solo quando i rapporti umani sono veri, quando si è “amici” con la “A” maiuscola».