Si torna nel 1982 con “Il collegio 4”. Ecco i 20 alunni

18 Ottobre 2019 | 8:15 di Solange Savagnone

Su 22 mila aspiranti collegiali che si sono iscritti ai provini questa estate, l’hanno spuntata in 20: dieci maschi e dieci femmine che Sorrisi vi presenta in anteprima. Guardateli bene perché saranno loro i protagonisti della quarta edizione di “Il collegio”, il docu-reality di Raidue realizzato in collaborazione con Magnolia - Banijay Group che riparte dal 22 ottobre in prima serata per sei puntate.

Questa volta gli alunni saranno catapultati nel 1982, l’anno in cui l’Italia vinse i Mondiali di calcio, mentre al cinema usciva “E.T. l’extraterrestre” e veniva pubblicato l’album “Thriller” di Michael Jackson, che sarebbe diventato il disco più venduto della storia. Ma questo per gli alunni sarà soltanto un contorno perché non avranno alcun contatto con il mondo esterno. Una volta entrati nella scuola studieranno e basta. Non solo: dovranno dire addio al cellulare e a tutte le comodità a cui sono abituati.

Anche in questa stagione vivranno tutti assieme nello storico Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. Si tratta della scuola cattolica più antica d’Italia, nata nel 1579 per volontà di san Carlo Borromeo, che vanta tra i suoi studenti più famosi Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro papa Giovanni XXIII.

Ma torniamo al presente e vediamo le novità del programma. La principale riguarda la voce narrante. Al posto di Giancarlo Magalli arriva Simona Ventura, che attraverso i suoi ricordi ci farà rivivere quei mitici anni. Ci saranno, inoltre, nuovi docenti che andranno ad affiancare il professore di italiano Andrea Maggi, presente sin dalla prima edizione, e l’inflessibile preside Paolo Bosisio.

Il racconto non sarà soltanto televisivo. Infatti, dallo stesso giorno della messa in onda in tv, su RaiPlay (www.raiplay.it) sarà possibile seguire “Il collegio off”, un programma in cui la youtuber Valeficent (alias Valentina Varisco) e l’esordiente Niccolò Bettarini (figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini) andranno alla ricerca degli ex alunni delle passate edizioni per scoprire cosa fanno oggi. E chissà se anche fra i nuovi studenti ci sarà qualche futura star come Jenny De Nucci, entrata nel cast di “Un passo dal cielo”.



Le cinque regole da rispettare

➊ Test Come l’anno scorso è previsto un esame d’ingresso.

➋ Punizioni Rispetto alle precedenti edizioni questa volta i ragazzi non dovranno prendere l’olio di merluzzo ogni mattina, ma soltanto

in caso di punizione.

➌ Oggetti I ragazzi non potranno utilizzare i cellulari e altri gadget elettronici, oggetti personali come trucchi, gioielli e il cibo portato da fuori. Tutti gli oggetti che porteranno all’interno dell’istituto saranno attentamente controllati.

➍ Espulsioni Gli studenti potranno essere cacciati in caso di scarso rendimento scolastico o di cattiva condotta.

➎ Divisa I ragazzi sono obbligati a indossare la divisa scolastica e a tagliare i capelli secondo gli standard del Collegio.

Scopriamo chi sono i 20 ragazzi