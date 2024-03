Simona Tagli: l’uragano che travolge la Casa del “Grande Fratello”

Ex conduttrice dalla lunga storia televisiva, madre e imprenditrice, ora è lei protagonista del reality di Canale 5 Alessandro Alicandri







La lunga cavalcata del reality di Canale 5 è quasi terminata ma le sorprese più belle, si sa, arrivano sempre sul traguardo finale. Simona Tagli, entrata nella Casa del “Grande Fratello” a inizio febbraio, ha sconvolto gli equilibri. Nell’edizione condotta da Alfonso Signorini, che ha visto il ritorno dei concorrenti con vite normali insieme ai vip, l’ex conduttrice e donna di spettacolo rappresenta un bilanciamento tra i due mondi. Con una storia da grande lavoratrice in tv e un presente da imprenditrice e mamma “combattente”. Ma partiamo dall’inizio.

La carriera in video

«Erano i bellissimi Anni 80 e io nasco lì, facendo tanta tv. Mi definivano una sex symbol. E ho finito per crederci». Laureata in Architettura e con un passato da modella, approda alla tv per realizzare il suo sogno di bambina. «Imitavo i caroselli, le pubblicità dei formaggini. Volevo emulare un po’ le showgirl americane. Per essere come loro bisognava saper fare di tutto» ha raccontato Simona al “GF”. Così ha iniziato a studiare danza classica e si è esibita pure al Teatro alla Scala. Ha assistito al battesimo di Canale 5 esordendo nel programma musicale “Popcorn”. Per tanti anni ha partecipato alle gag di “Drive in” e poi ha condotto “M’ama non m’ama” con Sebastiano Somma su Odeon Tv. La popolarità esplode negli Anni 90 a “Domenica in” al fianco di Gigi Sabani, con cui conduce anche “Piacere Raiuno” e “Il grande gioco dell’oca” su Rai2. Ha poi presentato “Il grande gioco del mercante in fiera” con Jocelyn e “Giochi senza frontiere”con Ettore Andenna. In quel periodo ha fatto discutere la sua liaison col principe Alberto di Monaco. «Ci siamo conosciuti nel 1998 agli Internazionali di tennis di Roma» ha ricordato. «Abbiamo ballato a una cena, fu una serata molto bella». Ne seguirono delle altre: il principe la frequentò tornando in Italia per lei.

La svolta

L’improvvisa sparizione dalla tv di Simona nasce dopo un momento molto delicato, alla fine della sua relazione con il compagno, l’imprenditore Francesco Ambrosoli, a cavallo tra le sue partecipazioni a “La talpa” (2005) e a “L’isola dei famosi” (2006). «Ho avuto una separazione turbolenta» ha spiegato nel reality. «Sono stata vittima di un pregiudizio. Il fatto di essere una donna di spettacolo stava per compromettermi nel mio ruolo genitoriale (sua figlia Georgia, oggi 18enne, ai tempi aveva 16 mesi, ndr)». «In quel momento pregavo tantissimo» ha spiegato. «Lo spiraglio della fede mi teneva in piedi».

Simona Tagli è riuscita a reinventarsi professionalmente nel 2011, quando ha aperto un salone di parrucchieri per bambini a Milano, “La vispa Teresa”, in zona Sant’Ambrogio. Si definisce una “hair artist”, un’artista del capello.

Un gioco di alleanze e strategie

Prima di entrare al “GF”, ha detto: «Sarà l’occasione di fare uno shampoo di gruppo, così tutti quanti si sveglieranno un po’. Sono una tigre travestita da gattino. Non sono una concorrente “comodino” che osserva le dinamiche, ma le affronto di petto».

Detto, fatto: Simona ha avuto subito discussioni accese con gran parte degli inquilini, specie con Rosy Chin, accusata di gestire un sistema di alleanze poco trasparente, con Alessio Falsone, reo di aver offeso indirettamente sua figlia, e con Greta Rossetti per alcuni atteggiamenti.

Nonostante le sue opinioni al vetriolo, ha cambiato idea su una persona: Beatrice Luzzi, la prima finalista di questa edizione. «Mi sono innamorata della Luzzi, se fosse un uomo mi fidanzerei con lei. È una donna che vale».

Beatrice dal canto suo ora le sta consigliando di non superare la misura. Così come Massimiliano Varrese («Il mio sensei, il mio maestro» lo ha definito Simona) la sta aiutando a trovare, anche attraverso la meditazione, un maggiore equilibrio per semplificare la convivenza e farsi conoscere meglio dal pubblico. Riusciranno i due a fermare “l’uragano” Tagli? Molto probabilmente no, ma nel frattempo lei è diventata, senza dubbio e in poco tempo, una delle protagoniste di questa stagione del reality.