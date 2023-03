Sonia Bruganelli: «Io e il “GF Vip”, tra camerini e la telefonata della suocera»

L'opinionista fa il punto su questa edizione del reality di Canale 5: «Mi diverto sempre di più. Nel tempo libero? Vado a Trieste da mio figlio» Solange Savagnone







Con Sonia Bruganelli, opinionista del “GF Vip” per il secondo anno, ci sentiamo verso mezzogiorno, ma ha ancora la voce roca: «Perché mi sono riaddormentata tre volte stamattina. Bevo tanti caffè la sera della diretta, prendo sonno tardi e la mattina carburare è diventato faticoso» ammette ridendo.

Sonia, siamo agli sgoccioli di questa edizione. Facciamo un bilancio?

«Per quanto mi riguarda è stata un’edizione meno impegnativa della prima, ormai conosco i meccanismi e come funziona il programma. E il clima in studio con Orietta Berti è più sereno. I protagonisti, invece, sono emotivamente impegnativi. È stata un’edizione molto movimentata».

Come regge mentalmente e fisicamente due dirette a settimana?

«Io sto seduta, fisicamente reggo benissimo! Per me, a differenza di Alfonso Signorini che conduce, è meno stressante mentalmente, anche se a volte è complicato. Ma ho imparato a mantenere la calma. I ragazzi, invece, un po’ di limiti li hanno superati...».

Quando c’è la pubblicità, ne approfitta per...

«Bevo qualcosa, mangio un biscotto e viene il mio parrucchiere Germano, che è ossessionato dai miei capelli e me li sistema anche se sono perfetti. Poi leggo sul cellulare i tanti commenti di chi mi conosce: mi fanno molto ridere».

Invece che cosa fa durante il tragitto da casa sua, a Roma, allo studio di Cinecittà?

«Siamo io e Alessandro Boero, un caro amico che sceglie i vestiti e mi propone i vari abbinamenti. Ad accompagnarci in auto c’è un altro Alessandro: era un vecchio autista di Paolo (Bonolis, suo marito, ndr) e mi portò in auto anche quando mi sono sposata. Per arrivare ci vuole un’ora, io guardo le clip degli autori e i due Alessandro si stuzzicano. Si scherza e rido tantissimo. Al ritorno, invece, siamo muti e stremati».

Il camerino è diventato la sua seconda casa?

«Purtroppo no, è un camper che usano anche per altro. All’inizio mettevamo qualcosa di nostro, ma poi dovevamo riportare tutto a casa. Lì ad aspettarmi c’è Silvia, che lavora con me ed è appassionata del “GF Vip”: le sto facendo un regalo chiedendole di seguirlo con me (ride). Appena arrivo, il mio truccatore Claudio inizia a sistemarmi mentre Silvia mi aggiorna leggendo gli appunti che prende su un quadernetto. Ma anche a casa la tv è accesa fissa sul daytime del reality. Perfino la tata mi riferisce quello che accade, quindi immaginate la gioia di Paolo. La verità è che abbiamo stanze separate perché lui non vuole più sentire il “GF Vip” (ride)!».

Quindi tutti i preparativi avvengono nel camper?

«Sì, mi aspettano Silvia, il truccatore, il parrucchiere e la sarta. Poi viene l’autore Fausto con la scaletta della puntata e alle 20 ricevo la telefonata di mia suocera Luciana che mi augura in bocca al lupo. Poi mi vesto, mi mettono il microfono, entro in studio, saluto il pubblico, faccio qualche foto e inizia la diretta».

Se il camerino è “volante”, si affiderà alla sua borsa. Cosa ci mette dentro?

«Di tutto: le chiavi di casa, se no non mi apre nessuno quando torno alle 2.30 di notte. E poi l’acqua, un paio di calze arrotolate, avanzi di una pizzetta in un tovagliolo, gli auricolari perennemente scarichi, le caramelle per la gola... Qualsiasi cosa».

Momenti solo per lei riesce a ritagliarsene durante la settimana?

«Certo, la mia società SDL 2005 è ormai una macchina rodata. I ragazzi che lavorano nella produzione di “Ciao Darwin” sono autosufficienti e questo mi permette di gestire il mio tempo».

Cosa fa quando stacca?

«Vado a Trieste il fine settimana a trovare mio figlio Davide, che gioca nella Triestina. Il weekend lo dedico a me e ai ragazzi, a volte vado a fare un aperitivo con le amiche. I tempi morti li sfrutto per “respirare” o fare la spesa, come tutti, il sabato o la domenica mattina. Oppure, come domenica scorsa, vado a trovare papà che non c’è più».

Nella sua agenda di questa settimana cosa ha cerchiato in rosso?

«Venerdì alle 17 partenza per Trieste, a ogni costo!»

Incornici un ricordo di questa edizione.

«Quando lunedì 20 febbraio, giorno del mio compleanno, in studio è venuta la mia famiglia: le mie figlie Adele e Silvia, Paolo e mia madre. è stato molto carino».

Ama festeggiare il suo compleanno?

«Oggi meno. Ho sempre fatto qualcosa fin da piccola, come le feste in maschera e mia mamma organizzava i giochi. Adesso do più importanza ai compleanni dei miei figli. Per me è un altro anno che passa e un’occasione per stare con chi amo».

Se Alfonso le proponesse di fare l’opinionista per la terza volta?

«Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune delle ragazze uscite dal “GF”, come Giulia Salemi e Soleil Sorge, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione».

È vero che la prossima stagione di “Avanti un altro” sarà l’ultima?

«No! Non se n’è mai neppure parlato».