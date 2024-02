“Tale e Quale Sanremo” con Carlo Conti, ecco i concorrenti

Due puntate speciali del celebre show dedicate ai grandi successi della kermesse Tiziana Lupi







Il Festival di Sanremo si è appena concluso. Ma se abbiamo già nostalgia delle atmosfere che solo la musica dal vivo, suonata e cantata sul palcoscenico del Teatro Ariston, riesce a regalarci, ecco che in nostro “soccorso” arriva Carlo Conti con "Tale e Quale Sanremo". Due puntate speciali in onda sabato 17 e sabato 24 febbraio, in prima serata su Rai1, in cui avremo la possibilità di riascoltare alcuni dei grandi successi che hanno fatto la storia della kermesse canora. A cantarli non saranno, naturalmente, gli interpreti originali ma alcuni artisti che abbiamo già visto cimentarsi nelle passate edizioni del programma di Conti. E che dovranno, appunto, essere “tali e quali” ai Big sanremesi. Le loro performance saranno valutate, come di consueto, dalla giuria ormai consolidata, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà un quarto giudice: nella prima puntata sarà Pupo, nella seconda sarà invece Iva Zanicchi.

Nella prima puntata di "Tale e Quale Sanremo" i concorrenti in gara saranno Marco Carta, Luisa Corna, Enzo Decaro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì, la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini, Gilles Rocca, Scialpi. Nella seconda puntata vedremo, invece, le esibizioni di Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Ginevra Lamborghini, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci e Virginio.

I vincitori delle due puntate daranno vita all’avvincente sfida finale che decreterà il "Campione di Tale e Quale Sanremo 2024". Come sempre, i concorrenti canteranno rigorosamente dal vivo, sulle basi e gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, e saranno seguiti nella loro preparazione dai tutor di "Tale e Quale Show". Infine, come in ogni festival che si rispetti, non mancheranno i grandi ospiti. Anche in questo si tratterà di imitatori “tali e quali” agli originali, interpretati con la consueta ironia da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.