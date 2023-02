“Tale e Quale Sanremo”, due serate speciali con Carlo Conti

13 concorrenti per due puntate dedicate alla storia del Festival Silvia Perazzino







Sanremo è appena finito, ma i grandi successi del Festival non stancano mai, anzi. Così Carlo Conti ha pensato di dedicare all’evento più atteso e seguito dell’anno "Tale e Quale Sanremo", che mette insieme il suo format di successo "Tale e Quale Show" con la rassegna canora. Quelle che ci aspettano, dunque, sono due serate speciali, in onda sabato 18 e sabato 25 febbraio su Rai1, che vedranno sul palco degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma ben tredici artisti in gara. All’insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare alcuni fra i cantanti che, negli anni, si sono esibiti al teatro Ariston e, prima ancora, nel salone delle feste del Casinò di Sanremo. Ovviamente interpretando tutti quei brani che hanno fatto la storia del Festival.

I concorrenti

Ma andiamo a conoscere i vip che si sfideranno a colpi di note: l’attrice ed ex concorrente del "Grande Fratello Vip" Rosalinda Cannavò (che nella serata del 25 sarà sostituita dalla conduttrice Carolina Rey), Bianca Guaccero, Valeria Marini, la conduttrice e, anche lei, ex concorrente del "Grande Fratello Vip" Stefania Orlando, Alba Parietti, la comica e cabarettista Valentina Persia, Paolo Conticini, l’attore e conduttore Andrea Dianetti, l’ex Velino di "Striscia la notizia" ed ex gieffino Pierpaolo Pretelli, l’attore ed ex concorrente di "Ballando con le stelle" e "Tale e Quale Show" Gilles Rocca, il cantante Valerio Scanu e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Tutti artisti che si metteranno in gioco, cantando dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

I giurati

Il mini torneo sarà presieduto da una super giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni, affiancata da un quarto giudice a sorpresa. Nella serata di sabato 25,che proclamerà il Campione, Giorgio Panariello prenderà il posto di Pieraccioni.