“Tale e Quale Show 12”: il vincitore è Antonino. Le esibizioni e la classifica finale

Antonino si aggiudica il titolo di campione della dodicesima edizione. Secondo Andrea Dianetti, terzo Gilles Rocca. Con Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò parteciperanno al torneo dei campioni venerdì prossimo







È Antonino Spadaccino, 39 anni da Foggia, già vincitore, nel 2004, della quarta edizione di “Amici”, il campione di “Campione di Tale e Quale Show 12”, proclamato da Carlo Conti alla fine della settima puntata dello show, in onda venerdì 11 novembre in prima serata su Rai1. Si è aggiudicato la vittoria risultando primo in ben tre puntate e con 414 punti finali. Per l’ultima esibizione prima del torneo dei campioni, tra una settimana, ha interpretato un “ineccepibile”, secondo Loretta Goggi, Riccardo Cocciante con “Se stiamo insieme”, brano che vinse a Sanremo nel 1991, piazzandosi secondo nella classifica della puntata.

Puntata che è stata vinta di nuovo da Andrea Dianetti, già primo la settimana scorsa, che ha deciso di strafare cantando come Gianna Nannini “Meravigliosa creatura”. Dianetti, che ha avuto anche il voto supplementare dei coach oltre che dai social, si piazza quindi secondo nella classifica generale con 397 punti, precedendo il terzo Gilles Rocca, che si ferma a 373, ma viene “incoronato” come preferito dell’edizione da Loretta Goggi dopo la sua performance nelle vesti di Fabrizio Moro nella difficile “Pensa” del 2007.

Il quarto posto della classifica finale, con 347 punti, è invece di Elena Ballerini, anche stasera alle prese con una scelta “coraggiosa” quella di rifare Christina Aguilera in “Beautiful”. Quinto con 345 punti, ma non andrà al torneo dei campioni venerdì prossimo perché non è tra i primi tre uomini, è risultato poi Claudio Lauretta, bravo nell’imitare Claudio Villa nella classicissima “Granada”, ma ancora meglio quando fa Calenda e Renzi.

Parteciperanno invece al torneo che decreterà il “Campione di Tale e Quale Show 2022”, il prossimo 18 novembre, anche Valentina Persia, sesta con 344 punti, che ha cantato “Rehab” di Amy Winehouse, e Rosalinda Cannavò, settima a 312 punti, impegnata nella settima puntata a rifare Katy Perry con “Hot N Cold”.

Con questi sei “campioni” della dodicesima edizione, si confronteranno per il titolo finale del 2022, i primi sei della scorsa edizione: i Gemelli di Guidonia, che quell'edizione la vinsero, Francesca Alotta, Dennis Fantina (che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro), Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Non parteciperanno perciò al “torneo” finale, né Alessandra Mussolini, ottava a 298 punti, Fiorella Mannoia con “Che sia benedetta” la sua ultima esibizione; né Samira Lui, nona con 274 punti, che si è trasformata in “un’orgasmica”, parole sue, Donna Summer; né Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, decimi con 223 punti, che come ultimo compito si sono dovuti trasformare (si far per dire) in Loretta e Daniela Goggi, intervenuta anche lei nella puntata, con risultati come sempre spassosissimi.

I due sono comunque riusciti a non essere ultimi. A quello ci ha pensato Valeria Marini, che ha ottenuto 221 punti finali, e che per l’ultima puntata ha cantato come Nicole Kidman sull’altalena, “Diamonds are girl’s best fiend”.