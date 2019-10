“Tale e Quale Show 2019”: Agostino Penna è il “Campione” della 9° edizione

19 Ottobre 2019 | 01:01 di Lorenzo Di Palma

Per distacco è Agostino Penna il “Campione” della 9° edizione di Tale e Quale Show, proclamato da Carlo Conti al termine della sesta puntata, in prima serata venerdì 18 ottobre su Rai 1. La sua è una vittoria maturata grazie a interpretazioni “prodigiose” e molto diverse tra loro, dai Gipsy Kings a Lucio Dalla passando per Dionne Warwick, e anche in questo sesto appuntamento ha stupito con un Fausto Leali appunto “tale e quale”.

Esibizione che però non gli è bastata per vincere anche la puntata, che è stata appannaggio di Francesco Monte, rivelatosi la vera sorpresa di questa edizione, che cantando Home come Michael Bublé, non solo ha vinto la puntata ma anche scalato la classifica generale fino al sorprendente secondo posto.

Terza in classifica generale, l’altra rivelazione della nona edizione, Lidia Schillaci, che anche nella sesta puntata ha stupito, coronando il suo sogno di cantare Casta Diva (dalla Norma di Bellini), cavallo di battaglia della divina e irraggiungibile Maria Callas.

Il terzetto sul podio continuerà la sua avventura nel “torneo” di Tale e Quale sfidando altri sei concorrenti della passata edizione, insieme a Davide de Marinis e Jessica Morlacchi (il primo ha imitato Battisti la seconda ha replicato le acrobazie vocali di Christina Aguilera) qualificatosi quarti ex aequo e a Tiziana Rivale, sesta, che stasera ha “miagolato” come Anastacia.

Lasciano invece il programma i pur bravi Gigi & Ross, solo settimi, che non hanno convinto molto come Claudio Baglioni e Gianni Morandi; Flora Canto, ottava, franata sulle tonalità di Anna Oxa; David Pratelli, nono nonostante l’imitazione di Adriano Celentano; Francesco Pannofino, terzultimo che ha interpretato la leggenda del jazz Louis Armstrong; Sara Facciolini che si è messa alla prova con Malika Ayane qualificandosi undicesima; ed Eva Grimaldi, ultima, che come imitazione di congedo ha scelto Sophia Loren.

L’appuntamento è per venerdì 25 ottobre con il torneo di Tale e quale show 2019 al quale insieme con i sei protagonisti di questa edizione che si sono qualificati (Agostino Penna, Francesco Monte, Davide De Marinis, Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci e Tiziana Rivale) ci saranno anche sei concorrenti della passata stagione, ovvero: Roberta Bonanno, Alessandra Drusian, Vladimir Luxuria, Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo e Gianni Vernia.

Questa la classifica generale della nona edizione di Tale e Quale Show:

1. Agostino Penna: 373 punti

2. Francesco Monte: 321 punti

3. Lidia Schillaci: 302 punti

4. Davide De Marinis: 301 punti

4. Jessica Morlacchi: 301 punti

6. Tiziana Rivale: 292 punti

7. Gigi e Ross: 267 punti

8. Flora Canto: 239 punti

9. David Pratelli: 223 punti

10. Francesco Pannofino: 203 punti

11. Sara Facciolini: 197 punti

12. Eva Grimaldi: 164 punti