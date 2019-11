“Tale e Quale Show 2019”: ottava puntata. Le esibizioni e la classifica

02 Novembre 2019 | 01:21 di Lorenzo Di Palma

Osando l’imitazione della più grande interprete della “chanson”, Edith Piaf, un pezzo della storia della musica, la “rivelazione” Lidia Schillaci ha stravinto con 89 punti l’ottava puntata di Tale e Quale Show, venerdì 1 novembre su Rai1, la seconda del “torneo dei campioni” e la penultima di questa edizione 2019 del varietà. La sua esecuzione di Non, Je ne regrette rien, ha conquistato una delle numerose standing ovation della serata, l’unanimità dei giudici, compresi i due “ospiti” della serata Rita Pavone e Nino Frassica, e una vittoria che le sfuggiva dalla prima puntata e che la proietta al secondo posto della classifica complessiva, che vede al primo posto ancora Antonio Mezzancella.

Al secondo posto della serata c’è stato invece un ex aequo a 57 punti tra Francesco Monte, oramai abituato alle posizioni del podio e convincente anche nella cover di Mina Se telefonando fatta nei panni di Nek, e Roberta Bonanno, molto abile a rifare Rita Pavone in Fortissimo a detta della stessa imitata, intervenuta a sorpresa e poi rimasta a buon diritto al tavolo dei giudici per tutta la puntata. Con questo piazzamento i due si posizionano, rispettivamente, al terzo e al quarto posto della classifica complessiva.

Distaccata da un punto, la come sempre brava Jessica Morlacchi, che ha imitato sotto i suoi occhi Loretta Goggi in Maledetta Primavera, seguita a ruota da Alessandra Drusian (54 punti per la sua Shirley Bassey nella colonna sonora di 007 Goldfinger), Antonio Mezzancella che ha rifatto Ligabue (53 punti) e Agostino Penna che forse si aspettava più di 53 punti per il suo complicato Eduardo De Crescenzo nella strafamosa Ancora.

Chiudono la classifica dell’ottava puntata Giovanni Vernia che si è prodotto nell’imitazione del grande Renato Carosone (36 punti); Vladimir Luxuria che ha cantato Fever alla Elvis Presley (30); Tiziana Rivale che non ha potuto esprimere la sua potenza vocale con la Madonna della Isla Bonita (28), e Massimo Di Cataldo che pure con Paul McCartney e l’immortale Yesterday, conquista l’ultimo posto anche nella classifica generale.

La classifica gerale alla fine della ottava puntata:

1 Antonio Mezzancella: 132 punti

2 Lidia Schillaci: 125 punti

3 Francesco Monte: 122 punti

4 Roberta Bonanno: 111 punti

5 Agostino Penna: 110 punti

7 Jessica Morlacchi: 97 punti

8 Giovanni Vernia: 77 punti

9 Davide De Marinis: 75 punti

10 Tiziana Rivale: 70 punti

11 Vladimir Luxuria: 63 punti

12 Massimo Di Cataldo: 52 punti