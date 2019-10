“Tale e Quale Show 2019”: quinta puntata. Le esibizioni e la classifica

12 Ottobre 2019 | 03:02 di Lorenzo Di Palma

Si è esibito per ultimo, ma poi alla fine Davide de Marinis ha vinto la quinta e penultima puntata della nona edizione di Tale e Quale Show, venerdì 11 ottobre in prima serata su Rai1. Lo ha fatto sfoderando un’imitazione di Vasco Rossi nella splendida Senza Parole, premiata dalla consueta standing ovation del pubblico, anche se ha “perso” la prima strofa, e dal primo posto in classifica per due giudici su quattro, tra i quali il quarto componente della giuria che è stato l’incontenibile Gabriele Cirilli “vecchia conoscenza” dello show grazie alle sue “missioni impossibili”. Con questa vittoria comunque, De Marinis scala la classifica generale portandosi al secondo posto.

Al secondo posto nella puntata, invece, si è piazzata Jessica Morlacchi che ha cantato, con tanto di vestito originale recuperato negli archivi Rai, Vorrei che fosse amore della grande Mina. Una sfida vinta: è stata “bravissima” secondo i giudici in piedi con il pubblico al termine dell’esibizione. E anche lei guadagna posizioni nella classifica generale che ora la vede al terzo posto tallonata a pochi punti da Lidia Schillaci e Tiziana Rivale.

Saldamente in testa alla classifica generale rimane invece Agostino Penna, sul podio ma solo terzo stasera, anche se ha stupito ancora volta con la “sfida impossibile” di cantare come Dionne Warwick in I’ll never fall in love again. “Fenomenale” secondo Loretta Goggi, è sempre più candidato alla vittoria finale.

Quarta Flora Canto che pure aveva il difficile compito di cantare come Orietta Berti, l’ospite a sorpresa di stasera, rimasta poi al tavolo dei giudici offrendo un commento tecnico e molto franco come sempre, sulle prestazioni dei concorrenti. “Strofe giuste, l’inciso no” ha detto, per esempio, alla sua imitatrice di stasera.

Segue al quinto posto, Francesco Monte che ha sorpreso ancora cantando Human nei panni e nei chili di Rag'n'Bone Man, riscattando il passo falso della scorsa puntata in cui imitò un Cremonini che non è piaciuto a nessuno a partire dall’imitato. Sesta Lidia Schillaci comunque brava in Comunque andare di Alessandra Amoroso “inimitabile” a detta dei suoi fan. Settimo David Pratelli in una celebrazione della canzone-teatro di Giorgio Gaber con la sempre attuale Destra-Sinistra.

Alla pari all’ottavo posto, Eva Grimaldi nelle vesti di Bobby Farrell dei celebri Boney M. e Tiziana Rivale che non ha convinto in giudici con la sua Caterina Caselli nell’altrettanto famosa Insieme a te non ci sto più. Penultimi, nell’altro ex aequo della serata sono risultati invece Gigi & Ross, autori di un omaggio, più che di un’imitazione, a Cochi e Renato nella Canzone Intelligente, e Francesco Pannofino nelle vesti di John Belushi in Everybody need somebody to love da The Blues Brothers. Ultima, infine, una delle vincitrici della scorsa puntata, ovvero Sara Facciolini poco intonata nella sua imitazione di Cher.

Questa la classifica provvisoria al termine della puntata:

1 Agostino Penna, 314 punti

2 Davide De Marinis, 264 punti

3 Jessica Morlacchi, 256 punti

4 Lidia Schillaci, 253 punti

5 Tiziana Rivale, 250 punti

6 Gigi e Ross, 240 punti

7 Francesco Monte, 236 punti

8 Flora Canto, 216 punti

9 David Pratelli 188 punti

10 Eva Grimaldi, 174 punti

11 Sara Facciolini, 173 punti

12 Francesco Pannofino, 170 punti

Nella sesta puntata Tiziana Rivale sarà Anastacia, Francesco Pannofino sarà Louis Armstrong, Flora Canto se la vedrà con Anna Oxa, Lidia Schillaci addirittura con la divina Maria Callas, Agostino Penna sarà Fausto Leali, Gigi e Ross saranno Claudio Baglioni & Gianni Morandi, Eva Grimaldi interpreterà Sophia Loren, Jessica Morlacchi sarà Christina Aguilera, Sara Facciolini sarà Malika Ayane, David Pratelli sarà Adriano Celentano, Francesco Monte sfida Michael Bublè e il vincitore Davide De Marinis sarà Lucio Battisti.

L’appuntamento è tra una settimana quando sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 9” che insieme ai migliori di questa nona edizione sfiderà i migliori delle precedenti edizioni nelle ulteriori tre puntate (dalla settima alla nona) per aggiudicarsi il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2019”.