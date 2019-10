“Tale e Quale Show 2019”: settima puntata. Le esibizioni e la classifica

26 Ottobre 2019 | 00:46 di Lorenzo Di Palma

Comincia bene il “Torneo dei Campioni” di Tale e Quale Show 2019 per Antonio Mezzancella che con 79 punti si è aggiudicato la prima vittoria nella settima puntata del “varietà 2.0” di Rai1, per dirla con Carlo Conti, in onda venerdì 25 ottobre. Il vincitore della scorsa edizione si è imposto con un’incredibile imitazione di Ultimo, perfetta come dice la canzone fin ne I tuoi particolari, che ha ottenuto il consenso unanime della giuria, arricchita per l’occasione da Alessandro Siani che ha imperversato per tutta la puntata per presentare il suo nuovo film.

Secondo si è piazzato con 65 punti, non più a sorpresa, Francesco Monte che ha interpretato un credibile Gianluca Grignani dei tempi de Nella mia storia tra le dita. Mentre è risultato solo terzo con 58 punti, Agostino Penna, “Campione” della 9ª edizione, che pure ha affrontato la sfida impossibile di rifare Bella d’estate del sempre più compianto Mango.

Fuori dal podio, in quarta, quinta e sesta posizione, un terzetto femminile composto da Roberta Bonanno alla quale è toccata Love on the top di Beyoncé (54 punti); Alessandra Drusian che ha rifatto Donatella Rettore in Splendido Splendente (50) e Tiziana Rivale che ha ricordato con leggerezza Sylvie Vartan e la sua Irresistibilmente.

Al settimo posto a 41 punti si è verificato l’ex aequo tra Jessica Morlacchi, impacchettata come Gloria Gaynor, e Giovanni Vernia che ha iniziato il torneo impersonando il Duca Bianco, David Bowie in Let’s Dance.

Ottavo Davide de Marinis che ha racimolato37 punti interpretando Quando quando quando di Tony Renis, un’imitazione mai fatta nello show. Nona a un punto, Lidia Schillaci alle prese con il bell’impegno di rifate Almeno tu nell’Universo come la grande Mia Martini.

Decima e penultima con 33 punti, Vladimir Luxuria che ha impersonato Celia Cruz facendo ballare lo studio. Mentre è per ora ultimo in classifica con 28 punti, Massimo Di Cataldo che ha aperto la puntata rifacendo Su di noi di Pupo.