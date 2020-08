Tale e Quale Show 2020: annunciati i dieci concorrenti  

01 Agosto 2020 | 10:58 di Lorenzo Di Palma

Molte conferme alle voci circolate negli scorsi giorni e qualche vera sorpresa nel cast di Tale e Quale Show 2020, la decima edizione, annunciato a sorpresa e, irritualmente, da Carlo Conti con un post su Instagram.

A sfidarsi il prossimo autunno a colpi di imitazioni canore, giudicate dalla riconfermata giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, saranno infatti cinque uomini e cinque donne: Barbara Cola, già concorrente di Ora o mai più in coppia con la maestra Orietta Berti; Francesca Manzini, conduttrice e imitatrice che conferma il suo periodo d’oro che quest’anno l’ha vista condurre anche Striscia la Notizia; la bionda conduttrice Carolina Rey, già al timone dell’ultima parte de L’anno che verrà dopo Amadeus; Carmen Russo, che non ha bisogno di presentazioni, nelle inedite vesti di cantante; Giulia Sol, performer bergamasca “specialista” in musical; Sergio Muniz, attore e cantante spagnolo, famoso in Italia per aver vinto “in solitario” la seconda edizione de L’Isola dei Famosi; l’attore napoletano Francesco Paolantoni, dal curriculum sterminato che quest’anno ha animato con Biagio Izzo lo show Stasera tutto è possibile; Pago, forte della rinnovata popolarità conquistata all’ultima edizione del Grande Fratello Vip; il cantante Virginio Simonelli, in arte solo Virginio vincitore dell’edizione 2011 di Amici; e l’attore e doppiatore Luca Ward, la voce del Gladiatore.

Con tutti l’appuntamento è per il 18 settembre su Rai 1 con la prima puntata della decima edizione dello show condotto naturalmente da Carlo Conti.