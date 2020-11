«Tale e Quale Show 2020»: la vincitrice è Lidia Schillaci. Le esibizioni e la classifica finale

21 Novembre 2020 | 00:17 di Lorenzo Di Palma

Con la sua interpretazione della regina della canzone italiana, Mina, Lidia Schillaci ha vinto la decima puntata (a pari merito con Jessica Morlacchi) e anche, con 239 punti, il “torneo” che l’ha portata a laurearsi Campione di Tale e Quale Show 2020, venerdì 20 novembre nell’ultima puntata della stagione del varietà-talent di Rai1 condotto da Carlo Conti, ristabilitosi e tornato in studio a condurre lo show.

L’esibizione nelle vesti di Mina, cantando la canzone firmata Mogol-Battisti Io e te da soli, è stata seguita dalla prima standing ovation della serata e la cantante palermitana ha stupito anche nel corso delle altre puntate e nella nona edizione, in cui arrivò solo terza, emulando interpreti del calibro di Giorgia, Elisa, Maria Callas, Mia Martini, Antonella Ruggiero, Mina, Édith Piaf, Beyoncé o Whitney Houston.

Al secondo posto di questa edizione del programma, distaccato di dieci punti, c’è invece Agostino Penna, il vincitore dello scorso anno, che anche in questa occasione ha stupito trasformandosi in Drupi. Terzo Virginio, con 227 punti, che pure conduceva la classifica provvisoria, ma si è piazzato solo quarto nel corso della puntata, interpretando Gino Paoli in Una lunga storia d’amore.

Quarta a 219 punti si è classificata la simpatica Jessica Morlacchi, che ha inanellato una potente esibizione con L’Adagio di Lara Fabian, che l’ha portata a vincere anche la puntata a pari merito con Lidia Schillaci. Quinta, con 194 punti, è quindi Barbara Cola, che per l’ultima puntata ha interpretato Anna Oxa.

Pago, sesto in classifica generale con 188 punti, ha reso un garbato omaggio al suo amico Franco Califano ne La mia libertà. Giulia Sol, settima a 175 punti e al suo battesimo televisivo dopo tanto musical, ha invece fatto scatenare tutti in studio interpretando con la consueta energia Dimmi come… di Alexia.

Penultimi, all’ottavo posto entrambi a 165 punti, sono risultati Francesco Monte, che si è confrontato con Ultimo, (“la sua migliore esibizione” secondo Salemme) e Sergio Muniz che si è trasformato in Ghali. Ultima a 129 punti, Carolina Rey, per l’occasione nei panni di una giovanissima Nada, che rimane comunque una rivelazione di questa edizione di Tale e Quale Show.