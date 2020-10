“Tale e Quale Show 2020”: quarta puntata. Le esibizioni e la classifica

10 Ottobre 2020 | 00:58 di Lorenzo Di Palma

Pago fa il bis e con l’interpretazione di Gold degli Spandau Ballet di Tony Hadley ha vinto anche la quarta puntata di Tale e Quale Show, il varietà-corazzata degli ascolti di Rai1 condotto da Carlo Conti venerdì 9 ottobre. La vittoria-bis lo conferma anche alla testa della classifica generale con 235 punti.

Grazie ai voti dei suoi colleghi, il cantante sardo l’ha spuntata per pochi voti (61 a 59) su Virginio, secondo classificato con un medley dei Negramaro (Solo per te/Parlami d’amore) cantato alla maniera (impossibile) di Giuliano Sangiorgi, che comunque lo porta al terzo posto della classifica generale con 224 punti. Terza con 54 punti si è piazzata Giulia Sol che ha cantato e ballato alla maniera di Christina Aguilera in Candyman, in un numero molto applaudito.

Quarta Francesca Manzini che con la sua esibizione di Loredana Bertè in Cosa ti aspetti da me ha raccolto 53 punti, ma anche i complimenti in tempo reale (sul cellulare di Carlo Conti) della stessa Bertè. Quinta con 51 punti, segue Barbara Cola che pure ha affrontato l’impresa di cantare come Mina la bella canzone di Alex Britti Oggi sono io. Piazzamento che comunque le permette di conservare il secondo posto nella classifica generale con 231 punti.

Completano la classifica Sergio Muniz, che ha cantato Se tu non torni di Miguel Bosé, sesto con 46 punti (voce uguale, trucco così così); Carolina Rey un po’ didascalica come Malika Ayane, settima con 42 punti, e Luca Ward che ha “onorato la memoria” di Fred Bongusto e sua Rotonda sul mare, ottavo con 39 punti

Francesco Paolantoni, come sempre il più divertente come Tom Jones in Sex Bomb che ha coinvolto sul palco anche Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, è risultato penultimo con 35 punti. Mentre Carmen Russo, come Sheila del gruppo anni Settanta Sheila & Black Devotion, anche in questa puntata si è classifica ultima, confermando lo stesso posto nella classifica generale.